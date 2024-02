S-Bahn Stuttgart: Ausfälle wegen Bauarbeiten am Digitalen Knoten

Die Bahn baut weiter am Digitalen Knoten Stuttgart. Für die Fahrgäste wird bis Ende Februar deshalb das Angebot an S-Bahnen ausgedünnt, teilweise gibt es Ersatzverkehr.

Pendlerinnen und Pendler in der Region Stuttgart müssen sich in den kommenden Tagen weiterhin auf Ausfälle, Ersatzverkehre und Fahrplanänderungen bei der S-Bahn und im Regionalverkehr der Bahn einstellen. Grund dafür sind Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart und weiterer Bauarbeiten am Streckennetz der Bahn. Die am Montag, 19. Februar beginnende Bauphase soll bis Donnerstag, 29. Februar andauern.

Die S1 fährt nur alle 30 Minuten zwischen Kirchheim/Teck und Ehningen. Zwischen Plochingen und Schwabstraße wird montags bis freitags tagsüber ein 15-Minuten-Takt angeboten.

Die S2 fährt nur alle 30 Minuten zwischen Schorndorf und Vaihingen. Zwischen Schorndorf und Schwabstraße wird montags bis freitags tagsüber ein 15-Minuten-Takt angeboten.

Die S3 fährt nur alle 30 Minuten zwischen Backnang und Stuttgart-Schwabstraße. Zwischen Backnang und Bad Cannstatt wird montags bis freitags tagsüber ein 15-Minuten-Takt angeboten.

Zwischen Ehningen und Herrenberg verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen (S1E) im 15-Minuten-Takt und zu Tagesrandlagen im 30-Minuten-Takt.

Zwischen Vaihingen und Filderstadt fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen (S2E) im 10 bis 15-Minuten-Takt, in den Tagesrandlagen im 30-Minuten-Takt.

Zudem kommt es an drei Tagen wegen Brückenarbeiten in Zazenhausen zu Behinderungen. Die Fahrgäste müssen sich am 19. und 26. Februar sowie am 11. März auf Zugausfälle einstellen.