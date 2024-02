Bürgerentscheid soll Streit über Windräder in Schliengen klären

Mit einem Bürgerentscheid soll am Sonntag ein Streit geschlichtet werden, der die Gemeinde Schliengen (Kreis Lörrach) spaltet. Dabei es es um den Bau von drei Windrädern auf dem Blauen.

In der 5.000 Einwohner-Gemeinde Schliengen im Markgräflerland (Kreis Lörrach) wird am Sonntag in einem Bürgerentscheid über den Bau von drei Windrädern abgestimmt. Damit soll der Streit im Ort endlich vorbei sein. Die Windräder sollen auf dem Blauen gebaut werden. Ein Berg am Rand des südlichen Schwarzwalds.

Windrad-Gegner sorgen sich um Landschaftsbild und Ökosystem

Die "Interessengemeinschaft Lebensraum Blauen" hat den Bürgerentscheid initiiert. Die Mitglieder befürchten, dass die Windräder das Ökosystem und das Landschaftsbild auf dem über 1.100 Meter hohen Schwarzwaldberg beeinträchtigen. Der Gemeinderat hatte dem Vorhaben im vergangenen Juni mit knapper Mehrheit zugestimmt.

Auf dem "Blauen", hier im Hintergrund, sollen mehrere Windräder gebaut werden. dpa Bildfunk Philipp von Ditfurth

Befürworter verweisen auf Klimaschutz und Pachteinnahmen

Die Befürworter versprechen sich von den Windrädern: einen Beitrag zum Klimaschutz, Energiesicherheit und Pachteinnahmen für die Gemeinde von mindestens 100.000 Euro im Jahr.

Drei Genossenschaften haben sich zu der Projektgesellschaft "Bürgerwindpark Blauen" zusammengeschlossen: Bürgerwindrad Blauen, Bürgerenergie Genossenschaft Südbaden und die Elektrizitätswerke Schönau, auch als "Stromrebellen" bekannt. Sie wollen gemeinsam die Windräder bauen.

Der Bürgerentscheid soll Ruhe in die Gemeinde Schliengen bringen. dpa Bildfunk Foto: Frank Rumpenhorst

Auf Flächen am Blauen, die nicht der Gemeinde Schliengen gehören, sollen unabhängig vom Ausgang des Bürgerentscheids fünf weitere Windräder gebaut werden. Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist drei Jahre lang rechtlich bindend. Aber nur dann, wenn die Mehrheit mindestens einem Fünftel aller Stimmberechtigten in Schliengen entspricht. Andernfalls entscheidet der Gemeinderat.