Die Gewerkschaft ver.di hat wieder zum Warnstreik bei kommunalen Verkehrsbetrieben aufgerufen. In Stuttgart und Esslingen fahren deshalb nur Privatfirmen und die S-Bahn.

Wer am Mittwoch in Esslingen und Stuttgart mit der Bahn oder dem Bus fahren möchte, muss wieder mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) und der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

ver.di fordert mehr Geld für Beschäftigte

Die Stadtbahnen und Busse von SSB und SVE sollen ab etwa 3 Uhr bis zum Betriebsschluss im Depot bleiben, heißt es. Grund für den erneuten Warnstreik sind die laufenden Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Nicht betroffen vom Warnstreik sind S-Bahnen und Busse, die von Privat-Unternehmen in Esslingen und Stuttgart unterwegs sind - sie fahren nach Plan.

Ver.di kritisiert, die kommunalen Arbeitgeber hätten auch in der zweiten Verhandlungsrunde Anfang des Monats für die rund 6.500 Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr kein Angebot vorgelegt. Deshalb sehe man nun keine andere Möglichkeit als den Warnstreik, so ver.di.

Gewerkschaft: Auch Verspätungen sind Arbeitszeit

Die Gewerkschaft fordert in dieser Manteltarifrunde unter anderem, dass auch Verspätungen als Arbeitszeit angerechnet werden. Außerdem soll die wöchentliche Arbeitszeit sinken. Darüber hinaus soll eine "Nahverkehrszulage" den täglichen Stress am Steuer und die Verantwortung für die Fahrgäste widerspiegeln.

Unterstützt wird der Warnstreik in Stuttgart laut ver.di vom Bündnis "Wir fahren zusammen", zu dem auch die Klimabewegung "Fridays for Future" zählt. Hierzu soll auch am Mittwoch eine Petition an die Lokalpolitik übergeben werden. Eine dritte Verhandlungsrunde ist für den 5. und 6. März in Stuttgart geplant.