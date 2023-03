ver.di hat für kommenden Mittwoch die Beschäftigten bei den Stuttgarter Straßenbahnen zum nächsten Warnstreik aufgerufen. Etliche Verbindungen im Nahverkehr fallen aus.

Für kommenden Mittwoch (22.) hat die Gewerkschaft ver.di im aktuellen Tarifstreit die Beschäftigten der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Der letzte Warnstreik ist erst knapp drei Wochen her. Fahrgäste müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Stadtbahnen und Busse der SSB, Zahnrad- und Seilbahn sowie SSB Flex werden am Mittwoch von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss nicht fahren. Das hat die SSB am Freitagnachmittag mitgeteilt. Auch das Kundencenter und die Fundstelle werden geschlossen bleiben.

S-Bahnen vom Streik nicht betroffen

Wie auch am letzten Streiktag Anfang des Monats ist die S-Bahn Stuttgart von dem Streikaufruf nicht betroffen. Die Busse der Linien 53, 54, 58, 60, 64, 66, 73 und 90 sowie der Zackebus sind trotz des Warnstreiks unterwegs. Sie werden von Auftragsunternehmen im Auftrag der SSB gefahren.

Letzter Warnstreik im ÖPNV vor knapp drei Wochen

Bereits Anfang des Monats hatte ver.di zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Busse und Bahnen der SSB in Stuttgart und des SVE in Esslingen blieben in den Depots. Laut offiziellen Zahlen legten in ganz Baden-Württemberg weit über 6.000 Beschäftigte der Nahverkehrsunternehmen ihre Arbeit nieder. Das große Chaos blieb allerdings aus: Viele Menschen hatten sich darauf eingestellt, dass Bahnen und Busse wegen des Streiks nicht fahren.