Streit um Altersteilzeit: Warnstreik der Mitarbeiter der Stadt Stuttgart am Montag

Ver.di ruft am Montag Beschäftigte der Stadt Stuttgart zum Warnstreik auf. Grund ist der Streit um die Altersteilzeit. Eine einstweilige Verfügung der Arbeitgeber wurde abgelehnt.

Der von der Gewerkschaft ver.di angekündigte Warnstreik bei der Landeshauptstadt Stuttgart kann stattfinden. Das Arbeitsgericht Stuttgart hat nach ver.di-Informationen am Freitagnachmittag eine einstweilige Verfügung der Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) abgelehnt. Hintergrund ist ein Streit zwischen der Gewerkschaft ver.di und den Kommunen um die Fortschreibung des Tarifvertrags zur Altersteilzeit.

Bleiben Kitas, Hallenbäder und Wertstoffhöfe in Stuttgart geschlossen

Nach Schätzungen der Gewerkschaft ver.di werden mindestens 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Stuttgart am Montag in den Ausstand treten. Aufgerufen zum Streik wurden Angestellte in Ämtern, Verwaltungen und Eigenbetrieben. Die Gewerkschaft rechnet mit spürbaren Auswirkungen in der Landeshauptstadt. So könnten vier von fünf Kitas geschlossen bleiben. Auch Hallenbäder, Müllabfuhr, Wertstoffhöfe und Bürgerämter sollen bestreikt werden.

Gewerkschaft ver.di will weiterhin Rechtsanspruch auf Altersteilzeit

Inhaltlich geht es bei der Auseinandersetzung zwischen ver.di und KAV um die Fortschreibung des Tarifvertrags zur Altersteilzeit. Die bisherige Regelung wurde bei den bundesweiten Tarifverhandlungen im Frühjahr nicht verlängert. Das hat zur Folge, dass die kommunalen Beschäftigten kein Rechtsanspruch auf Altersteilzeit mehr haben.

Bei einem Warnstreik am Montag sollen laut ver.di in Stuttgart die meisten städtischen Kitas geschlossen bleiben. (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Aus Sicht der stellvertretenden ver.di-Bezirksleiterin Hanna Binder sind dadurch die Chancen von Mitarbeitern in hoch belastenden Berufen bedroht, regulär ihre Rente zu erreichen - etwa in der Pflege und Kinderbetreuung, aber auch in städtischen Eigenbetrieben wie Bauhöfen, Stadtgärtnereien und Forstbetrieben. Die Mitarbeitenden dort wären somit noch stärker bedroht etwa von Frühverrentung und Berufsunfähigkeit.

Altersteilzeit ist kein beliebiger Benefit.

Kundgebung am Rathaus mit Forderung nach höherer Stuttgart-Zulage

Wenn am Montag im Stuttgarter Rathaus über den Haushalt diskutuiert wird, will ver.di auch für eine höhere Stuttgart-Zulage trommeln. SWR

Am Montag soll zudem auch gestreikt werden, um Druck auf den Stuttgarter Gemeinderat auszuüben. Dort steht am Montagmorgen die erste Lesung des Haushaltes an. Mit einer Kundgebung vor dem Rathaus will ver.di zusätzlich zu der Forderung nach einer Fortsetzung der Altersteilzeitregelung eine höhere Stuttgart-Zulage einfordern. Die Großstadt-Zulage soll die Stadt Stuttgart als Arbeitgeber attraktiver machen und den höheren Lebenshaltungskosten in der Landeshauptstadt Rechnung tragen.