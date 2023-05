per Mail teilen

Jetzt ist es fix: Für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen gibt es bereits ab Juni einen Inflationsausgleich. Von März 2024 an folgen dann Lohnerhöhungen.

Die rund zweieinhalb Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erhalten ab Juni mehr Geld und können bis Ende 2024 eine Lohnsteigerung um schrittweise 11,5 Prozent erwarten. Die Bundestarifkommission der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di stimmte am Mittwoch in Berlin dem Tarifergebnis im zweiten Anlauf mit großer Mehrheit zu.

Ab Juni gibt es einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro

Die bereits für Montag geplante Abstimmung war vertagt worden, weil sächsische Kommunen den Tarifvertrag für ihre Verkehrsbetriebe zunächst nicht anwenden wollten. Das Problem sei ausgeräumt worden, erklärte ver.di. Bei einer Mitgliederbefragung hatten sich zuvor zwei Drittel der ver.di-Mitglieder für eine Annahme des Tarifkompromisses ausgesprochen.

Die erst nach Schlichtung erreichte Tarifeinigung sieht vor, dass die Beschäftigten ab Juni zunächst einen stufenweise ausgezahlten Inflationsausgleich von 3.000 Euro und ab März kommenden Jahres 5,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 340 Euro mehr Gehalt bekommen sollen. Die Laufzeit soll rückwirkend ab Januar 24 Monate bis Ende 2024 betragen.

Auch in Baden-Württemberg haben Beschäftigte gestreikt

Zuvor hatten die Tarifparteien monatelang miteinander verhandelt. Immer wieder hatten die Arbeitnehmervertreter mit Warnstreiks zum Beispiel Verwaltungen, Stadtreinigungen und Schwimmbäder auch in Baden-Württemberg lahmgelegt.

ver.di und Beamtenbund hatten 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert. Der Tarifabschluss gilt für zweieinhalb Millionen angestellte Beschäftigte. Für Beamte wird das Tarifergebnis in der Regel vom Arbeitgeber jedoch übernommen.

ver.di-Bundeschef zeigt sich zufrieden mit Einigung

verdi-Bundeschef Frank Werneke sprach bei der Tarifeinigung am 22. April in Potsdam von der aus seiner Sicht größten Tarifsteigerung in der Nachkriegsgeschichte im öffentlichen Dienst. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände bezifferte die zusätzlichen Kosten für Städte und Gemeinden auf 17 Milliarden Euro während der gesamten Laufzeit. Die Tarifrunde für die Bundesländer soll im Herbst starten.