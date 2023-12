Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

9:51 Uhr S-Bahn-Unfall in Meckesheim: Bahnstrecke wieder frei Nach dem S-Bahn-Unfall in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis), fahren nach Auskunft der Deutschen Bahn alle Züge wieder uneingeschränkt. Die Bahnstrecke zwischen Neckargemünd und Sinsheim musste nach dem Unfall zunächst in beide Richtungen gesperrt werden. Am Morgen waren eine S-Bahn und ein Auto auf einem Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofs Meckesheim kollidiert. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Unter den über 100 Passagieren der S-Bahn hat es laut Polizei keine Verletzten gegeben. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar. Meckesheim Bahnverkehr wieder freigegeben Meckesheim: S-Bahn erfasst Auto Am Montagmorgen kam es zu einem Bahnunfall in Meckesheim im Rhein-Neckar-Kreis. Eine S-Bahn hatte ein Auto erfasst. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:32 Uhr Hin und Her beim Wetter: Tauwasser sorgt für Hochwassergefahr Was für ein Wetterumschwung: Nach dem kurzen und heftigen Wintereinbruch wird es mit Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad in Baden-Württemberg wieder deutlich wärmer. Regenfälle und Tauwetter sorgen daher an einigen Flüssen für erhöhte Wasserstände und teilweise besteht Hochwassergefahr. Das Hin und Her beim Wetter sorgt für diese Szene in Dürmentingen (Kreis Biberach): Ein Mann läuft durch eine Pfütze mit Tauwasser, in der ein Schneemann steht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Warnack

9:03 Uhr S-Bahn-Unfall in Meckesheim: Bahnstrecke komplett gesperrt Nach dem Unfall zwischen einer S-Bahn und einem Auto auf einem Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofs Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis), bleibt die Bahnstrecke zwischen Neckargemünd und Sinsheim bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Ein Bahnsprecher sagte, ab circa 9 Uhr solle es einen Bus-Ersatzverkehr zwischen dem Heidelberger Hauptbahnhof und Meckesheim geben. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer durch den Aufprall leicht verletzt. Unter den über 100 Passagieren der S-Bahn hat es laut Polizei keine Verletzten gegeben. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, kommt es wegen des Unfalls an weiteren Bahnübergängen zu Einschränkungen durch heruntergelassene Bahnschranken. Betroffen seien die Bereiche Mauer, Meckesheim und Reilsheim.

8:54 Uhr Boden bei Party eingekracht - Ursache noch unklar Wir bleiben noch kurz bei einem Rückblick aufs Wochenende. Diese Nachricht hat viele aufgeschreckt: In Laupheim (Kreis Biberach) ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Feier der Boden im Zimmer eines leerstehenden Hauses durchgebrochen. Die Partygäste krachten vom Erdgeschoss ein Stockwerk tiefer in den Keller. Dabei verletzten sich fünf Personen leicht. Bei Instagram fragen sich viele User, wie sowas passieren kann. Einige vermuten ein physikalisches Phänomen: Wenn sich viele Menschen im gleichen Takt bewegen, kann der Boden in Schwingungen versetzt werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass in diesem Fall so etwas passiert ist. Die genaue Ursache ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

8:23 Uhr Nachrichten aus Deutschland und der Welt An dieser Stelle ein Blick aus Baden-Württemberg hinaus auf die Nachrichten aus Deutschland und der Welt: Die Spitzen der Bundesregierung wollen heute weiter über die Einsparungen für den Bundeshaushalt 2024 reden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatten sich dazu gestern Abend im Kanzleramt getroffen. Kurz nach Mitternacht wurden die Gespräche unterbrochen. US-Präsident Joe Biden hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für morgen ins Weiße Haus eingeladen. Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie es mit den US-Hilfen weitergehen soll. Nach Angaben der Regierung in Washington werden die bisher vom Parlament bewilligten Mittel für die Ukraine zum Jahresende komplett aufgebraucht sein. Die Vereinten Nationen rufen zu Spenden für notleidende Menschen auf der ganzen Welt auf. Etwa 43 Milliarden Euro würden im kommenden Jahr gebraucht für Lebensmittel, Wasser, Medikamente, Unterkünfte in mehr als 70 Ländern, sagte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths. Sendung am Mo. , 11.12.2023 6:57 Uhr, Anstöße, SWR1 Baden-Württemberg

8:12 Uhr Update zum S-Bahn-Unfall in Meckesheim Update: Der Unfall zwischen einer S-Bahn und einem Auto auf einem Bahnübergang in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ereignete sich laut Polizei um kurz vor 7 Uhr. Der Autofahrer sei durch den Aufprall nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die S-Bahn sei mit mehr als 100 Personen besetzt gewesen und werde derzeit geräumt, hieß es. Verletzte gab es bislang unter den Passagieren keine. Die Bahnstrecke von Neckargemünd nach Sinsheim ist weiter in beide Richtungen gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

7:57 Uhr Stuttgarterin erhält baden-württembergischen Filmpreis Noch eine Nachricht vom Sonntagabend: Der Film "Jonja" von Anika Mätzke aus Stuttgart hat bei der 29. Filmschau Baden-Württemberg den Preis für den besten Spielfilm gewonnen. Die Jury lobte, es handle sich um einen wunderbar menschlichen Film, der es schaffe, gesellschaftliche Relevanz und Unterhaltung zu verbinden. Es geht in dem Film um die 13-jährige Jonja, die ohne ihrer Mutter Bescheid zu sagen, mit der Familie ihres besten Freundes in den Urlaub fährt und sich dort in ein Mädchen verliebt. Sendung am Mo. , 11.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:52 Uhr Besserer ÖPNV in BW: Mehr Busverkehr auf Abruf gefordert In Baden-Württemberg wird weiter über das geplante Landes-Mobilitätsgesetz diskutiert. Der Gemeindetag fordert, beim Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) auf dem Land verstärkt auf sogenannte Abruf-Verkehre zu setzen - also Busse oder Autos, die nur dann fahren, wenn sie gerufen werden. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will mit dem Gesetz den ÖPNV ausbauen und gleichzeitig Finanzierungen ermöglichen. Mehr über die Pläne zum sogenannten Landes-Mobilitätsgesetz zum Nachhören im Audio:

7:40 Uhr Unfall mit S-Bahn an Bahnübergang in Meckesheim Hier noch eine Ergänzung: Aktuell sind Polizei und Rettungskräfte bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, hat am Morgen eine S-Bahn auf dem Bahnübergang ein Auto erfasst. Ein Feuerwehrsprecher sagte, dabei sei eine Person im Auto verletzt worden. Ob es unter den Fahrgästen der S-Bahn Verletzte gab, ist noch unklar. Die Bahnstrecke von Neckargemünd nach Sinsheim ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Sendung am Mo. , 11.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

7:32 Uhr Aktuelle Verkehrslage in BW Auf den Straßen in Baden-Württemberg zeigt sich zum Wochenstart das gewohnte Bild: Vor allem rund um Stuttgart ist einiges los und ihr müsst mit Verzögerungen rechnen. Außerdem gibt es auf der A5 von Karlsruhe in Richtung Basel zwischen Efringen-Kirchen und Raststätte Basel-Weil am Rhein sechs Kilometer Stau - es dauert bis zu 40 Minuten länger. Und auf der A8 von Stuttgart in Richtung Karlsruhe herrschen zwischen Stuttgart-Möhringen und Kreuz Stuttgart aktuell drei Kilometer stockender Verkehr. Kommt gut an euer Ziel!

6:52 Uhr Positive Bilanz beim Schokoladenfestival ChocolArt In Tübingen ist gestern das Schokoladenfestival ChocolArt zu Ende gegangen. Die Veranstalter ziehen nach sechs Markttagen eine positive Bilanz. Sie schätzen, dass rund 250.000 Besucher den Markt besucht haben. Die Besucherzahlen liegen damit auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Besonders die ersten Markttage seien sehr gut besucht gewesen, sagte Veranstalter Hans-Peter Schwarz dem SWR. Die Rückmeldungen der über 100 Aussteller und Händler seien insgesamt positiv. Auch das Begleitprogramm mit dem diesjährigen Schwerpunkt auf Kakao aus Südamerika wurde demnach gut angenommen. Sendung am Mo. , 11.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:41 Uhr Wetter in BW: Nasser und ungemütlicher Wochenstart Ein Blick auf das Wetter: Heute halten sich tagsüber oft viele Wolken und örtlich kommt es immer wieder zu Schauern. Besonders in Alpennähe bleibt es regnerisch. Von der Mitte bis zum Norden Baden-Württembergs wird es im Tagesverlauf aber auch immer wieder sonnig. Die Temperaturen steigen auf 8 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 14 Grad am Kaiserstuhl. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40,7 MB | MP4)

6:37 Uhr Landesseniorenrat warnt vor Digitalabhängigkeit Der Landesseniorenrat in Baden-Württemberg warnt mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung vor zu großer Abhängigkeit. Es müsse dafür Sorge getragen werden, dass Menschen auch ohne digitale Geräte am öffentlichen Leben teilhaben könnten, sagte der Seniorenratsvorsitzende Eckart Hammer. Er verwies darauf, dass etwa Arztpraxen telefonisch immer schwieriger zu erreichen seien und Termine teils nur noch über digitale Kanäle vergeben. Eine Digitalisierung brauche auch analoge Begleitangebote, so Hammer. Denn die Hälfte der Über-60-Jährigen habe kein Smartphone - die Hälfte der Über-80-Jährigen sogar gar keinen Digitalzugang. Sendung am Mo. , 11.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:12 Uhr TransnetBW will oberirdische Stromtrassen Der Netzbetreiber TransnetBW hat sich dafür ausgesprochen, künftige Stromtrassen von Nord- nach Süddeutschland oberirdisch zu verlegen. Wenn man die geplanten neuen Stromautobahnen als Freileitung verlege, könnten bis zu 20 Milliarden Euro gespart werden, sagte TransnetBW-Chef Werner Götz der Deutschen Presse-Agentur. Das entspreche einer Halbierung der Kosten. Zwei der vier geplanten neuen Stromtrassen sollen in Baden-Württemberg enden - in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) und im südlichen Landkreis Böblingen. Gesetzlich ist bisher eine unterirdische Verkabelung vorgesehen. Leingarten Stromtrasse nach Leingarten noch unterirdisch geplant TransnetBW will bei neuen Stromautobahnen oberirdische Leitungen Der Netzbetreiber TransnetBW hat sich dafür ausgesprochen, künftige Stromtrassen von Nord- nach Süddeutschland oberirdisch zu verlegen. Grund dafür sind die Kosten. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:07 Uhr Debatte um Rückkehr zu G9: Bürgerforum gibt Empfehlung zum Gymnasium Soll Baden-Württemberg zum neunjährigen Gymnasium zurückkehren? Ein Bürgerforum übergibt heute seine Empfehlung an die Landesregierung. 64 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger hatten seit Ende September in mehreren Sitzungen darüber beraten, wie lange die Schullaufbahn im Gymnasium künftig dauern soll. Derzeit ist in Baden-Württemberg das achtjährige Gymnasium Standard. Es war einst eingeführt worden, um die Schüler international wettbewerbsfähiger zu machen. G9 gibt es nur noch als Modellprojekt an 44 staatlichen Schulen und an einigen Privatschulen. Über eine Rückkehr zu G9 wird seit langem diskutiert und gestritten. Baden-Württemberg Viel Zustimmung zu Empfehlungen Bürgerforum empfiehlt modernisiertes G9 - Kretschmann verspricht Prüfung Sollen die Gymnasien in Baden-Württemberg zu G9 zurückkehren? Mit dieser Frage haben sich zufällig ausgewählte Bürger beschäftigt - mit einem eindeutigen Ergebnis.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Ergebnisse zu Bürgerforum G8/G9: Nicht erst seit den jüngsten PISA-Ergebnissen wird Bildung viel und vor allem auch kontrovers diskutiert. Über die Dauer des Gymnasiums streiten Eltern und Politik in Baden-Württemberg schon lange. Heute gegen 11 Uhr werden die Ergebnisse des Bürgerforums hierzu vorgestellt und an die Bürgerbeauftragte Barbara Bosch übergeben. Erntebilanz der Landwirte in BW: Für regionalen Anbau waren die Wetterbedingungen im Land in diesem Jahr erneut eher schwierig. Erst im Frühjahr zu nass, dann im Sommer zu trocken. Die gesamte Bilanz will der Bauernverband heute vorstellen. Prozessbeginn in Waldshut-Tiengen: Ein 39-Jähriger soll im Sommer am Rheinufer bei Jestetten (Kreis Waldshut) einen Wildcamper aus der Schweiz erschlagen haben. Jetzt muss er sich wegen mutmaßlichen Totschlags vor Gericht verantworten.