Geldautomat in Leinfelden-Echterdingen gesprengt

Montagnacht haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Leinfelden (Kreis Esslingen) gesprengt. Trotz Fahndung konnten sie mit Bargeld fliehen.

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale im Teilort Leinfelden in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gesprengt. Trotz Fahndung mit Polizeihubschrauber und Streifenwagen konnten die Täter mit Bargeld fliehen.

Täter Richtung Autobahn geflohen

Mit einem dunklen Auto seien sie in Richtung Autobahn geflüchtet, so die Polizei. Wie viel Geld die Täter aus dem Automaten mitgenommen haben, ist noch unklar. Unbekannt ist auch die Höhe des Schadens an dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude.

Keine Verletzten bei Explosion

Mehrere Zeugen hörten gegen 3:40 Uhr die Explosion. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden vorübergehend evakuiert und konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzte habe es nicht gegeben, so ein Sprecher der Polizei.

Die Explosion des Geldautomaten hat den Eingangsbereich der Bankfiliale und den Automaten in Leinfelden-Echterdingen zerstört. 7aktuell.de | Alexander Hald

Fahndung mit Polizeihubschrauber ohne Erfolg

Feuerwehr- und Rettungskräfte waren zur Brandabsicherung und für den Fall einer weiteren Explosion vor Ort. Sie haben den Tatort mit Hilfe der Drehleiter und mobilen Scheinwerfern ausgeleuchtet und im Anschluss mit der

Wärmebildkamera überprüft. Die Polizei suchte in der Nacht mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Bisher blieb die Fahndung erfolglos.

Autos mutmaßlich in Scheune oder Garage versteckt

Die Polizei bittet, Zeugen der Tat und alle, die an ihrer Scheune oder Garage im Raum Leinfelden einen Aufbruch festgestellt haben, sich zu melden. Ermittler gehen davon aus, dass die Täter dort zuvor ihre Autos untergestellt haben könnten.