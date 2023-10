Hoher Schaden an Bankfiliale: Geldautomat in Göppingen gesprengt

Am Wochenende haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in Göppingen gesprengt und dabei einen hohen Sachschaden angerichtet. An das Geld kamen sie aber nicht heran.

60.000 Euro Schaden an Bankgebäude

In Göppingen ist am Wochenende ein Geldautomat von bislang unbekannten Tätern gesprengt worden. Es kam zu einem erheblichen Schaden an der Bankfiliale. Am frühen Samstagmorgen hatten die Täter in einer Bankfiliale in der Schlater Straße zugeschlagen, so die Polizei. Die Explosion an dem Geldautomaten verursachte demnach einen Sachschaden von etwa 60.000 Euro an dem Bankgebäude.

Täter flüchteten ohne Beute

An das Geld im Automaten kamen die Täter laut Polizei aber nicht heran. Sie flüchteten ohne Beute. Eine groß angelegte Fahndung blieb ohne Ergebnis. Die Ermittlungen dauern an. Vor gut einer Woche hatten Unbekannte ebenfalls erfolglos auch im Göppinger Ortsteil Jebenhausen versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. In Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) waren unbekannte Täter Mitte September erfolgreich: Dort hatten sie bei einer Automatensprengung Geld erbeuten können.