Nach Feuer: Weihnachtsmarkt in Bitburg bis Mittwoch geschlossen

per Mail teilen

Auf dem Weihnachtsmarkt in Bitburg im Eifelkreis hat eine der Buden Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Auch andere Stände sind betroffen. Verletzt wurde niemand. Der Platz bleibt vorerst gesperrt.

Gegen 10 Uhr am Sonntagmorgen kam die Meldung, dass es auf dem Weihnachtsmarkt in Bitburg brennt, teilte die Polizei mit. Eine Imbissbude war dort in Brand geraten. Alles war voller Rauch, teilte die Feuerwehr mit.

Schaden im hohen fünfstelligen Bereich

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Allerdings seien auch die benachbarten Stände stark beschädigt worden. Deshalb geht die Polizei von einem Schaden im hohen fünfstelligen Bereich aus. Weil der Weihnachtsmarkt am Morgen noch geschlossen hatte, wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, sei noch unklar.

Weihnachtsmarkt bleibt geschlossen

Der Platz ist weiter abgesperrt, damit die Ermittler ihre Untersuchungen abschließen können. Der Weihnachtsmarkt bleibt nach Angaben der Polizei deshalb auch vorerst bis Mittwoch geschlossen.