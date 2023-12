per Mail teilen

Vor dem ZKM in Karlsruhe haben sich am Sonntag rund 6.000 Menschen versammelt, um unter anderem gegen das Impfen während der Coronapandemie zu demonstrieren.

Aufgerufen wurde zur "Groß-Demo" auf dem Platz der Menschenrechte vor dem ZKM ab 11 Uhr am Sonntag vom ZAAVV. Hinter dem selbsternannten "Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen" steckt der Jurist Ralf Ludwig. So wurden Strafverfahren gefordert unter anderem gegen Politiker und Juristen. Angemeldet wurde die Kundgebung mit rund 1.400 Teilnehmern, nach Angaben der Polizei waren bis zu 6.000 Menschen gekommen, auch die Veranstalter sprachen von rund 6.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen.

Mann aus der Pfalz, der mit seinen selbstgestalteten Schildern an der Querdenker Demonstration in Karlsruhe teilgenommen hat SWR

Besucherinnen und Besucher mit unterschiedlichsten Aussagen

Zur Versammlung waren Menschen mit Plakaten und Bannern gekommen, auf denen unterschiedlichste Aussagen zu lesen waren. Unter anderem "Wir wollen Handschellen klicken hören", oder "Wer schweigt, macht sich mitschuldig", aber auch "Frieden statt Zwang" oder "Kein Missbrauch der Corona Pandemie für politische Zwecke."

Weil die Politik uns über die Impfungen etwas aufgezwungen hat, was für viele von uns gefährlich ist.

Und auch der Slogan "Frieden schaffen ohne Waffen" tauchte mehrfach bei Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Querdenkerversammlung auf. Eine Ehepaar aus Haßloch in der Pfalz prangerte die Impflüge an und erklärte unter anderem die Corona-Pandemie sei von langer Hand vorbereitet und geplant gewesen.

Teilnehmer der Querdenker Demonstration in Karlsruhe, die ihre Meinung auf ihren Westen kundtun SWR Foto: Johannes Stier

Von "Tätern" und Strafanzeigen

In einer Kundgebung von 11 bis 13 Uhr äußerten sich mehrere Redner auf einer Bühne zur Impfpolitik in Deutschland während der Coronapandemie und forderten unter anderem Strafverfahren gegen Politiker und Juristen, die als "Täter" bezeichnet wurden, weil sie während der Pandemie Entscheidungen rund um das Impfen zu verantworten hätten.



Und es war allen bekannt, das die Impfungen Nebenwirkungen haben können, die schwere Gesundheitsschäden verursachen können, bis hin zum Tod.

So habe man sich entschieden insgesamt rund 600 Strafanzeigen einzureichen gegen Politiker, Richter und weitere Personen, erklärten Ralf Ludwig und weitere Redner. Grund sei deren Mitwirken bei Entscheidungen rund um das Impfen. Man wolle diese nun wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzeigen.

Teilnehmer mit Plakat der Querdenker-Demonstration am Sonntag in Karlsruhe SWR Foto: Johannes Stier

Um kurz vor 13 Uhr startete am Sonntag ein Umzug zum Bundesgerichtshof (BGH), mit zahlreichen Demonstrationsteilnehmern, Fahrzeugen und lautstarken Musikgruppen. Am BGH wurde symbolisch ein Brief mit einer Strafanzeige eingeworfen .

Keine besonderen Vorkommnisse

Die Polizei erklärte am Nachmittag, die Kundgebung und der Umzug durch Teile der Stadt, bei dem kurzzeitig Straßen gesperrt wurden, blieben überwiegend störungsfrei. Es habe auch keine Vorkommnisse gegeben, beispielsweise durch Beschwerden von Anwohnern oder Gegendemonstranten, so die Polizei. Gegen 16:30 Uhr wurde die rund siebenstündige Versammlung mit einer Abschlusskundgebung vor dem ZKM in Karlsruhe beendet.