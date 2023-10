Eine Versammlung mit rund 400 Menschen hat am Samstag in Weil am Rhein zu Gegenprotesten aus dem linken Spektrum geführt. Es kam zu mehreren Zwischenfällen.

Bei der Versammlung "Frieden, Freiheit, Souveränität" der Querdenker-Szene in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) kam es am Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei zu mehreren Zwischenfällen bei der linken Gegendemonstration. Rund 400 Menschen waren zu der Veranstaltung gekommen. Die AfD-Abgeordnete Christina Baum zählte zu den Rednerinnen. Sie wird dem äußeren rechten Flügel der Partei zugeordnet.

100 Menschen demonstrieren gegen "rechte" Demo

Etwa 100 Demonstranten aus dem linken Spektrum hätten unangemeldet gegen die Veranstaltung demonstriert, sagte ein Sprecher der Polizei. "Rechtspopulismus ist keine Alternative", war auf einem der Transparente zu lesen. Dabei sei es zu zwölf Straftaten durch die Teilnehmenden der Gegendemonstration gekommen. Unter anderen wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und Beleidigung. Die Polizei habe vier Personen festgenommen.

In Weil am Rhein drängen Polizeibeamte Gegendemonstranten einer Demonstration mit dem Titel "Demo für Frieden, Freiheit und Souveränität" zurück. picture-alliance / Reportdienste Philipp von Ditfurth

Demonstration war ursprünglich trinational geplant

Eigentlich sollte der Demonstrationszug "Frieden, Freiheit, Souveränität" von Basel nach Weil am Rhein und ins elsässische Hüningen führen. Doch in Basel waren zuvor wegen der angespannten Situation im Nahen Osten Demonstrationsverbote verhängt worden. Das betraf auch eine zunächst bewilligte Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen, wie ein Polizeisprecher sagte. Daher wurde die Kundgebung "nur" in Weil am Rhein angemeldet.