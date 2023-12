Meckesheim: S-Bahn erfasst Auto

per Mail teilen

Am Montagmorgen hat eine S-Bahn in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein Auto erfasst. Der Unfall ging vergleichsweise glimpflich aus.

In Meckesheim hat am Montagmorgen eine S-Bahn ein Auto erfasst. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Autos laut Polizei leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Vorfall hatte sich nach Angaben der Polizei kurz vor 7 Uhr ereignet. Die S-Bahn war in Richtung Mannheim Hauptbahnhof unterwegs. Laut Feuerwehr handelte es sich um einen teilbeschrankten Bahnhof. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Feuerwehr holt Fahrgäste aus dem Zug

Die Feuerwehr holte die Fahrgäste aus der S-Bahn. Der Zug war mit mehr als 100 Personen besetzt. Verletzte im Zug gab es nicht. Die Bahnstrecke von Neckargemünd nach Sinsheim wurde in beiden Richtungen gesperrt. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr ein. Mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben.

Heruntergelassene Bahnschranken sorgten für Probleme

An mehreren Bahnübergängen entlang der Strecke von Meckesheim über Mauer und Reilsheim gab es Verkehrsbehinderungen: Dort blieben die Schranken am Montagmorgen aus Sicherheitsgründen geschlossen, obwohl keine Züge fuhren.