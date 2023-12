In Laupheim ist in der Nacht auf Sonntag der Boden eines leerstehenden Hauses durchgebrochen. Dort hatten sich rund 50 Partygäste versammelt. Fünf Personen wurden leicht verletzt.

In Laupheim (Kreis Biberach) ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Feier der Boden im Zimmer eines leerstehenden Hauses durchgebrochen. Die Partygäste krachten vom Erdgeschoss ein Stockwerk tiefer in den Keller. Dabei verletzten sich fünf Personen leicht.

Feier des Musikvereins "Rißtaler"

Gegen 2:30 Uhr in der Nacht wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in den Stadtteil Untersulmetingen gerufen. In einem leerstehenden Haus, einer so genannten "Bude" hatten Mitglieder des Musikvereins „Rißtaler“ nach einem Adventskonzert gefeiert. Plötzlich brach der Boden in einem der Zimmer durch. Die Partygäste krachten vom Erdgeschoss eine Etage tiefer in den Keller. Die meisten hatten Glück und konnten sich selbst befreien. 42 wurde laut Rettungsdienstleiter Michael Mutschler ärztlich versorgt. Fünf Menschen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei dem Großeinsatz waren allein 70 Helfer des Rettungsdienstes mit 30 Fahrzeugen im Einsatz, zusätzlich Feuerwehr und Polizei. da ein Alarm wegen eines "Massenanfalls mit Verletzten" ausgelöst worden war.

Ursache für den Durchbruch noch unbekannt

Warum der Boden durchgebrochen ist, sei noch völlig unklar, heißt es Eigentlich hätte das technisch nicht passieren dürfen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.