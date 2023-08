Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

10:00 Uhr Tschüss und Dankeschön! Damit endet der Newsticker am Morgen für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit! Auch morgen berichte ich euch im Newsticker, was gerade wichtig und wissenswert ist in Baden-Württemberg. Bis dahin könnt ihr euch rund um die Uhr über alle Themen aus Baden-Württemberg auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch in Radio und Fernsehen auf dem Laufenden halten. Habt einen schönen Start in die neue Woche!

9:46 Uhr Ermittlungen im Fall Bögerl eingestellt Nach 13 Jahren haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen im Fall der entführten und ermordeten Bankiersfrau Maria Bögerl aus Heidenheim eingestellt. In einem gemeinsamen Statement hieß es, nach "intensivster gemeinsamer Ermittlungsarbeit (...) und der Auswertung von über 10.000 Spuren" habe kein Täter ermittelt werden können. Heidenheim Nach 13 Jahren Mordfall Bögerl: Kein Täter gefunden - Ermittlungen eingestellt 13 Jahre nach der Entführung und Ermordung der Heidenheimer Bankiersfrau Maria Bögerl ist das Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. 10:00 Uhr SWR4 BW am Montag SWR4 Baden-Württemberg Der Fall Maria Bögerl hatte im Jahr 2010 für großes Aufsehen im ganzen Land gesorgt. Die 54-Jährige war am 12. Mai aus ihrem Haus entführt worden. Ihr Mann war Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Heidenheim. Eine Lösegeldübergabe scheiterte. Maria Bögerl wurde mit mehreren Messerstichen getötet, ihre Leiche wurde knapp einen Monat später in einem Waldstück gefunden.

6:15 Uhr Heiß: Das Wetter heute in BW Viel trinken und wenig bewegen - das ist vermutlich die Devise. Denn auch heute wird es wieder schwül und richtig heiß. Der Vormittag ist zunächst in weiten Teilen freundlich. Nachmittags sind dann wieder heftige Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 27 Grad im Südschwarzwald und bis 33 Grad im Breisgau. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (38,3 MB | MP4)

6:07 Uhr Das wird heute wichtig in BW Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor Unwettern in Baden-Württemberg. Zu Wochenbeginn müsse mit Gewittern, Starkregen und teilweise auch mit Hagel gerechnet werden. Zugleich bleibt es heute schwül und heiß - bei Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad. Nach einer tödlichen Auseinandersetzung mit einem Wohnungsnachbarn muss sich ein Mann von heute an vor dem Landgericht Stuttgart wegen Mordes verantworten. Der damals 62-Jährige soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Streit in Herrenberg (Kreis Böblingen) mit einem Küchenmesser drei Mal auf seinen Nachbarn eingestochen und ihn getötet haben. Die Tat ereignete sich im Februar. Ein Urteil wird frühestens Ende Oktober erwartet. Die erste Runde des DFB-Pokals wird heute mit vier weiteren Partien fortgesetzt. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim trifft um 18 Uhr auf den Drittligisten VfB Lübeck.

6:03 Uhr Mann stirbt nach Blitzeinschlag im Kreis Esslingen Nach einem Blitzeinschlag in Unterensingen (Kreis Esslingen) ist am Sonntag ein 35-jähriger Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Vier Personen waren am Samstag verletzt worden - drei von ihnen lebensgefährlich. Die Gruppe von sechs Personen hatte unter einem Baum an einem Ausflugslokal in Unterensingen gesessen, als der Blitz einschlug. Nach Angaben der Polizei schwebt eine 43-jährige Frau weiter in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch behandelt. Ein 11-jähriger Junge befindet sich ebenfalls in stationärer Behandlung. Unterensingen Unwetter im Kreis Esslingen Nach Blitzeinschlag: Mann stirbt an seinen schweren Verletzungen Nach einem Blitzeinschlag in Unterensingen (Kreis Esslingen) ist jetzt ein Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Mehrere Menschen waren am Samstag verletzt worden. 18:40 Uhr Sport kompakt SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 13. August 2023 um 20 Uhr.