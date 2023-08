Auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart wird am kommenden Wochenende am Drackensteiner Hang erneut eine Spur gesperrt. Autofahrer sollen diesmal besser geleitet werden als zuletzt.

Die Autobahn GmbH will für die nächste Teilsperrung der A8 am Drackensteiner Hang zwischen Ulm und Stuttgart das Umleitungskonzept verbessern. Am kommenden Wochenende muss auf der A8 wegen Felssicherungsarbeiten erneut eine Spur gesperrt werden. Bei der letzten Teilsperrung am vergangenen Wochenende gab es lange Staus und Probleme auf Nebenstrecken. Eine offizielle Umleitung hatten Polizei und Autobahn GmbH Südwest dabei nicht angeboten.

Umleitungen sollen ausgeschildert werden

Diesmal sollen nun Umleitungsstrecken ausgeschildert werden, wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte. Der Fernverkehr soll bereits ab dem Kreuz Ulm/Elchingen über die A6 und die A7 fahren. Wer nach Stuttgart möchte, wird bei Stau in Höhe der Anschlussstelle Ulm-West über die B10 und B313 umgeleitet. Alle anderen werden gebeten, auf der Autobahn zu bleiben.

Autofahrer sollen auf der A8 bleiben - Schleichwege gesperrt

Schleichwege, die vergangenes Wochenende genutzt wurden, sollen an diesem Wochenende gesperrt werden. Darauf haben sich die Autobahn GmbH, das Landratsamt Göppingen und betroffene Gemeinden geeinigt.

Am vergangenen Wochenende sei der Rückreiseverkehr wegen des Ferienendes in NRW und in den Niederlanden besonders hoch gewesen, so Drackensteins Bürgermeister Roland Lang. Er hoffe, dass es dieses Wochenende weniger Verkehr gebe.

"Wir hoffen, dass das Verkehrsaufkommen am kommenden Wochenende geringer sein wird."

Bei der letzten Teilsperrung hatten laut Autobahn GmbH viele Autofahrer beispielsweise eine verbotene Betriebsabfahrt einer Rastanlage genutzt oder seien in Sackgassen gelandet. Die Anrainer seien zurecht verärgert gewesen.

Weitere Teilsperrung auf der A8 in Richtung Ulm

Die Teilsperrung zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen dauert von Freitagabend bis Montagmorgen. Im Bereich der Anschlusstelle Ulm-West wird die Autobahn in beide Fahrtrichtungen auf zwei Spuren für Asphaltarbeiten gesperrt.

Teilsperrung auf der A8 vom 11.8.2023 bis 14.8.2023 A8 in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen: Sperrung des 2. Fahrstreifens wegen Felssicherungsarbeiten am Drackensteiner Hang. A8 in beiden Fahrtrichtungen (Stuttgart/Karlsruhe sowie München): Sperrung des 2. und 3. Fahrstreifens im Bereich der Anschlussstelle Ulm-West wegen Asphaltarbeiten.

Nächtliche Teilsperrungen der A8 noch bis Oktober möglich

Die Felssicherungsarbeiten am Drackensteiner Hang seien im Zeitplan. Sie dauerten noch bis Oktober. Es sei nicht ausgeschlossen, dass für weitere Arbeiten zusätzliche nächtliche, halbseitige Sperrungen notwendig werden, heißt es.