Lange Staus wegen A8-Teilsperrung am Drackensteiner Hang

Die einspurige Sperrung auf der A8 am Drackensteiner Hang hat am Wochenende lange Staus verursacht. Einige Autofahrer versuchten auszuweichen und landeten in der Sackgasse.

Viel Geduld brauchten Autofahrer am Wochenende auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart. Wegen Felssicherungsarbeiten am Drackensteiner Hang war dort zwischen Freitabend und Montagfrüh eine Spur gesperrt. Dies sorgte vor allem an den Nachmittagen für Staulängen von mehr als zehn Kilometern Länge. Navigationsgeräte zeigten eine Verzögerung von ein bis zwei Stunden an. Auch Ausweichstrecken waren überlastet.

Vor allem am Samstag- und Sonntagnachmittag standen Autofahrer auf der A8 vor dem Drackensteiner Hang bis zu zwei Stunden im Stau. Thomas Heckmann

Auch Ausweichstrecken über die B10 und B466 überlastet

Einige Autofahrer verließen die A8 bereits in Ulm-West, um über die B10 in Richtung Stuttgart zu fahren. Durch Geislingen verloren sie dadurch rund eine halbe Stunde. Wer dann über die B466 den Weg zurück nach Mühlhausen einschlug, brauchte eine weitere halbe Stunde länger als auf der B10 zu bleiben und erst in Wendlingen auf die A8 zurückzukehren.

Beim Versuch, dem Stau auf der A8 auszuweichen. landeten etliche Autofahrer in der Sackgasse. Thomas Heckmann

Schleichwege führten in Sackgassen



Vor der Ausfahrt Merklingen staute sich der Verkehr zeitweise zweispurig. Viele wollten über Hohenstadt, Gosbach und Wiesensteig nach Mühlhausen, um dort weider auf die A8 aufzufahren. Im Stau hinter Widderstall verloren Hunderte Autofahrer die Lust, weiter im Stau zu stehen und nutzen verbotenerweise Betriebsausfahrt, um auf die umliegenden Landstraßen zu kommen. Etliche, die ihren Navigationsgeräten folgten, strandeten wie beim Felssturz im April vergangenen Jahres auf dem Kölleshof und den Eselhöfen. Auch die Querverbindung Richtung Unterdrackenstein wurde in beiden Fahrtrichtungen eifrig befahren, selbt von Wohnwagengespannen und Fahrzeugen mit Bootsanhänger.

Am kommenden Wochenende sollen weitere Schutznetze am Drackensteiner Hang angebracht werden. Thomas Heckmann

Bauarbeiten am Drackensteiner Hang auch am nächsten Wochenende



Auf der Autobahn 8 am Drackensteiner Hang liefen währenddessen rund um die Uhr Hangsicherungsarbeiten. Im Juli waren bereits rund 800 Bohrungen in den Fels getrieben und mehr als 1.000 Schutznetze angebracht worden. An diesem und am nächsten Wochenende werden weitere Schutznetze aufgehängt. Deshalb wird in Fahrtrichtung Stuttgart laut Autobahn GmbH vom 11.-14. August erneut eine Fahrspur gesperrt.