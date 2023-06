per Mail teilen

Staus sind programmiert: Die A8 muss im Juli zwischen Ulm-West und Mühlhausen wegen mehrerer Baustellen tagelang gesperrt werden. Im August sind weitere Sperrungen geplant.

Die Autobahn GmbH hat am Donnerstag angekündigt, dass die A8 in Richtung Stuttgart ab dem Abend des 13. Juli bis in die Morgenstunden des 17. Juli gesperrt wird. Betroffen ist der rund 30 Kilometer lange Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen (Kreis Göppingen).

Mehrere Bauarbeiten während der Sperrung der A8

Grund für die Sperrung sind "zwingend erforderliche Erhaltungsmaßnahmen", teilte die Autobahngesellschaft mit. Am Drackensteiner Hang würden Felssicherungsarbeiten durchgeführt, außerdem werde auf einigen Abschnitten der Fahrbahnbelag erneuert.

Sperrungen der A8: Die Termine auf einen Blick Vollsperrung

A8 Richtung Stuttgart zwischen Ulm-West und Mühlhausen:

Donnerstag, 13. Juli, 22 Uhr bis Montag, 17. Juli, 5 Uhr.



Teilsperrungen

A8 Richtung Stuttgart zwischen Hohenstadt und Mühlhausen (eine Fahrspur gesperrt):

Freitag, 4. August, 20 Uhr bis Montag, 7. August, 6 Uhr

Freitag, 11. August, 20 Uhr bis Montag, 14. August, 6 Uhr



A8 in beiden Richtungen im Bereich Ulm-West (zwei Fahrspuren gesperrt):

Freitag, 11. August, 20 Uhr bis Montag, 14. August, 6 Uhr

Damit die Verkehrsteilnehmer die ausgeschilderten Umleitungsstrecken einhalten, werde es an den gesperrten Anschlussstellen Kontrollen geben. Bei Sperrungen im vergangenen Jahr waren viele Autofahrerinnen und Autofahrer ihrem Navi gefolgt und hatten so ein Verkehrschaos ausgelöst. In den Anliegergemeinden der Autobahn hatte es lange Staus gegeben.

A8 im August nochmals teilweise gesperrt

Im August seien weitere Teilsperrungen nötig. In dieser Zeit werden laut Autobahn GmbH keine Umleitungen ausgeschildert.