Am Wochenende wird wieder der Albabstieg der A8 am Drackensteiner Hang gesperrt. Im August herrschte deshalb rund um die Autobahn Verkehrschaos. Diesmal soll es besser laufen.

Der Albabstieg der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart wird am Samstag und Sonntag jeweils von etwa 5 bis 20 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Die A8 in Richtung München ist nicht betroffen. Der Grund für die Sperrung sind Baumfällarbeiten am Drackensteiner Hang. Bäume müssen teilweise per Hubschrauber weggeflogen werden. Mit den Fällungen wird die Hangsanierung vorbereitet, die dann kommendes Jahr stattfinden soll.

Bei der Sperrung des Albabstiegs am Drackensteiner Hang gab es im August ein Verkehrschaos rund um die Autobahn. Anrainerkommunen hatten schwer unter den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu leiden, die Schleichwege zu nutzen versuchten, statt eine weiträumige Umleitung zu fahren. Dieses Mal soll es besser laufen, heißt es bei den Verantwortlichen von der Autobahn GmbH Südwest. Sie bittet alle, sich an die Umleitung zu halten, um die Anwohnerinnen und Anwohner in den Ortschaften auf Nebenstrecken zu entlasten.

A8: "Nicht der Navigation, sondern den Umleitungsschildern U6 folgen"

Die für die Sperrung der A8 zuständige Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Südwest hat sich mit den Anrainerkommunen im Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Göppingen, die im August ein Verkehrschaos erlitten hatten, verständigt. Denn, so der Sprecher der Autobahngesellschaft, Wolfgang Grandjean, es habe die Erfahrung vom August gezeigt, dass die Verkehrsteilnehmer kaum den Umleitungsschildern gefolgt seien, sondern ihren Navigationsgeräten. Man wolle deshalb die Schleichwege sperren.

"Wir werden die Schleichwege sperren. Wir möchten nicht, dass diese Wege genutzt werden."

Der Appell: nicht dem Navi folgen, sondern der Beschilderung (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Nicolas Armer

Durch vermeintliche Schleichwege vervielfachen sich die Fahrtzeiten

Die Umleitung U6 werde eingerichtet und soll für einen reibungslosen Verkehrsfluss sorgen, so der Sprecher der Autobahngesellschaft. Bereits bei der vergangenen Sperrung Mitte August sei die Strecke ausgeschildert und frei befahrbar gewesen. "Wären Sie der Umleitung gefolgt, wären Sie in 20 bis 25 Minuten wieder auf der Autobahn gewesen", so Grandjean. Doch anstelle der angebotenen Umleitungsstrecke über 30 Kilometer hätten Verkehrsteilnehmer die auf dem Navi angezeigte Alternativroute über 19 Kilometer genommen.

"Allein für die Ortsdurchfahrt von Geislingen haben wir eine Stunde gebraucht."

Von Ulm nach Stuttgart brauchte ein 27-jähriger Autofahrer, der seine Erfahrung dem SWR schilderte, an diesem August-Samstag rund drei Stunden. Dieser kürzere Weg führt durch Anwohnergemeinden mit engen Straßen, wo es erfahrungsgemäß leicht zu Staus kommt. Bei einem täglichen Verkehrsaufkommen von mehreren zehntausend Fahrzeugen auf der A8 am Drackensteiner Hang sind kleine Straßen in der Umgebung schnell überlastet, der Verkehr kommt zum Erliegen.

Google und andere Navi-Betreiber lässt die A8-Sperrung kalt

Die Autobahngesellschaft hat zwar Zeitungen und Verkehrsnachrichten-Redaktionen mit den Informationen zu Umleitungen nach eigenen Angaben reichlich versorgt und weiträumige Umleitungen über die A7 und A6 angekündigt, das Grundübel aber nicht wirklich beseitigen können: Google Maps und andere Navigationsdienste werden an den Sperrungstagen 17. und 18. September weiterhin auch kürzere Wege als die von der Autobahngesellschaft eingerichtete Umleitung anzeigen. Eine entsprechende Anfrage an die Navidienstanbieter habe "leider nicht gefruchtet", so der Sprecher der Autobahngesellschaft. Daher werden wohl viele weiterhin den kürzeren Weg nehmen.

Der Abschnitt der A8 zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Mühlhausen in Richtung Stuttgart wird am 17. und 18. September zeitweise gesperrt (Archivbild). IMAGO IMAGO / HOFER

Anrainer entlang der gesperrten A8 müssen sich wieder in Geduld üben

Die Menschen in den Städten und Gemeinden entlang der gesperrten Strecke sind die Sperrungen der A8 am Drackensteiner Hang leid, die es seit Jahren immer wieder gibt. Seit 2004/2005 drängten die Anrainerkommunen an höherer Stelle darauf, das Nadelöhr zu beseitigen, so Gebhard Tritschler, Bürgermeister von Wiesensteig (Kreis Göppingen). Eine A8-Sperrung mache es den Einwohnern und Einwohnerinnen praktisch unmöglich, sich in der Gegend mit dem Auto zu bewegen. Zu hoch sei stets das Verkehrsaufkommen.

"Es ist ultra-nervig."

Angespannte Lage in Wiesensteig und Mühlhausen

Auch Tritschler ist noch skeptisch, was das neue Stauvermeidungskonzept in den Anrainerkommunen und die Sperrung sämtlicher Zufahrten auf mögliche Schleichwege anbelangt. Selbst Fahrerinnen und Fahrer von Flixbussen und riesigen Lkw hatten im August Feld- und Fahrradwege zu nutzen versucht - und waren teils stecken geblieben. Diese Wege werden nun besonders in den Fokus genommen. Das Rein-, aber auch das Rauskommen in die und aus den Anrainerkommunen wird erschwert.

"Für die Mühlhausener wäre es keine gute Idee am Wochenende einkaufen fahren zu wollen."

Es gebe zwar keinen Ferienverkehr und keine erwartbare Reisewelle wie im August, dennoch ist auch der Bürgermeister von Mühlhausen im Täle im Kreis Göppingen, Bernd Schaefer (parteilos), skeptisch, dass es am Wochenende nicht doch wieder zu Staus in und rund um seinen Ort kommt. Die örtlichen Bauhofmitarbeiter seien schon auf Wochenendarbeit eingestellt, um zusätzliche Absperrungen aufzustellen und rabiate Schleichwegfahrer auszubremsen. "Auch ich werde mich hinstellen und kontrollieren", kündigte der Leiter der örtlichen Polizeibehörde, Bürgermeister Schaefer, dem SWR an.