Die Linken-Abgeordnete Gökay Akbulut aus Mannheim ist Anfang August in der Türkei festgenommen worden. Die Bundesregierung setzte sich für ihre sofortige Freilassung ein.

Die Bundestagsabgeordnete aus Mannheim, Gökay Akbulut (Die LINKE), ist Anfang August bei der Einreise in die Türkei für mehrere Stunden festgenommen worden. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der Vorfall sei ihnen bekannt. Demnach standen die Deutsche Botschaft in Ankara sowie das Konsulat in Antalya mit der Abgeordneten in engstem Kontakt. Der Vorfall soll sich am 3. August in Antalaya ereignet haben, wie erst am Samstag bekannt wurde. Akbulut sei bereits nach wenigen Stunden wieder auf freiem Fuß gewesen.

Akbulut bedankt sich für den Einsatz des Auswärtigen Amtes

Gökay Akbulut äußerte sich auf ihrem Account bei X am Samstagabend dazu und bedankte sich beim Auswärtigen Amt für den schnellen Einsatz. Sie habe in der Türkei am Flughafen erfahren, dass es einen Haftbefehl gegen sie gebe. Über den Grund für den Haftbefehl ist bislang nichts bekannt.

Erst in der Türkei am Flughafen habe ich erfahren, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kayseri gegen mich vorliegt. Bevor ich dazu Aussagen musste, wurde die Akte innerhalb von wenigen Stunden gelöscht. Ich danke dem Auswärtigen Amt für ihren schnellen Einsatz! Der Vorfall…

Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat sich die Bundesregierung nach Unterrichtung über die Festnahme "hochrangig, mit Nachdruck und auf verschiedenen Kanälen eingesetzt" und die unverzügliche Freilassung erwirkt.

Die Linken-Politikerin Akbulut sitzt seit 2017 für den Wahlkreis Mannheim im Bundestag. Die 40-Jährige studierte in Heidelberg unter anderem Soziologie und Politikwissenschaften. Ein Schwerpunkt ihrer Parlamentsarbeit sind Einwanderungsthemen und Familienpolitik. Sie ist ordentliches Mitglied im Familienausschuss des Bundestages.

Akbulut wurde in der Türkei geboren. Sie hatte sich in der Vergangenheit unter anderem dafür eingesetzt, dass das Betätigungsverbot gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Deutschland aufgehoben wird. Eine entsprechende Anfrage reichte sie etwa im Mai 2022 in einer Fragestunde des Bundestags ein.