Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

6:53 Uhr Wieder Wolf in Wiesensteig In Wiesensteig im Kreis Göppingen ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ein Wolf gesichtet worden. Das hat das baden-württembergische Umweltministerium mitgeteilt. Eine Fotofalle habe erneut Bilder eines Wolfs aufgenommen, Experten haben den Nachweis bestätigt. Ob es sich um dasselbe Tier handelt, das heute vor einer Woche gesichtet wurde, ist nach Angaben des Ministeriums noch unklar. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 11. August 2023 um 6:30 Uhr.

6:47 Uhr Das Wetter heute in BW Die Sonne lacht fast den ganz Tag und schon ist der Hochsommer zurück: Nur ab und zu tauchen heute in Baden-Württemberg ein paar lockere Wolken auf. Die Höchstwerte steigen rund um Rhein, Main, Neckar und Bodensee auf bis zu 33 Grad. Damit wird es dort einen sogenannten Hitzetag geben. Ein paar Grad kühler bleibt es dagegen auf der Alb und im Schwarzwald. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (41,5 MB | MP4)

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in BW Nach dem Brand einer Ferienunterkunft mit elf Toten im Elsass dauern die Ermittlungen weiter an. Die Staatsanwaltschaft Colmar hat für den Nachmittag eine Pressekonferenz anberaumt. Die Deutsche Bahn (DB) macht ihre Schieneninfrastruktur fit für die Zukunft und erneuert die Eisenbahnbrücke in Wannweil (Kreis Reutlingen). Heute wird das 2.300 Tonnen schwere neue Bauwerk, das neben der bestehenden Brücke hergestellt wurde, in seine endgültige Position geschoben. Die lange Zeit des Wartens für alle Fußballfans hat ein Ende. An diesem Wochenende findet die erste Runde des DFB-Pokals statt. Heute Abend spielen aus Baden-Württemberg der Karlsruher SC beim 1. FC Saarbrücken und der SV Sandhausen zu Hause gegen Hannover 96.

6:09 Uhr Fällt das Widerspruchsverfahren im Baurecht weg? Bauvorhaben in Baden-Württemberg sollen schneller genehmigt werden können. Das will Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) erreichen. Sie will auf den Prüfstand stellen, "was den Wohnungsbau erschwert und verteuert". So plant sie eine Novelle der Landesbauordnung und schlägt unter anderem vor, das Widerspruchsverfahren abzuschaffen, um die Genehmigungsverfahren von Bauanträgen zu verkürzen. Gegen einen genehmigten Bauantrag können Bauherren und Nachbarn derzeit Widerspruch einlegen. Das Verfahren dauert im Schnitt zwischen sechs und 14 Monaten, wie das Ministerium weiter mitteilte. Solche Einsprüche endeten oftmals aber erfolglos. Bei einer Abschaffung des Widerspruchsverfahrens müssten die Betroffenen dann gleich vor Gericht ziehen. Denn strittige Rechtsfragen würden im Regelfall ohnehin gerichtlich entschieden, argumentierte Razavi weiter.

6:05 Uhr Krankenkassen melden für 2022 Rekord an Krankmeldungen Die AOK meldet - wie zuvor schon die DAK und die TK - einen Rekord an Krankmeldungen im Jahr 2022. Die AOK zählte als größte Krankenkasse in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr bei etwas mehr als 2,7 Millionen arbeitstätigen Versicherten rund 49 Millionen Tage, an denen Versicherte wegen einer Krankschreibung arbeitsunfähig waren. Im Jahr davor waren es bei rund 2,6 Millionen Versicherten knapp 38 Millionen Ausfalltage. Damit gab es nach Auskunft der AOK durchschnittlich rund 18 Kranktage je beschäftigtem Mitglied, im Jahr davor waren es rund 14,5. Demnach sind vor allem Atemwegserkrankungen und Covid-19 für den starken Anstieg verantwortlich. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 11. August 2023 um 6:30 Uhr.