SC Freiburg quält sich gegen Oberachern eine Runde weiter

Der SC Freiburg hat die Partie im DFB-Pokal beim SV Oberachern gewonnen. Die Breisgauer tun sich dabei aber äußerst schwer. Kapitän Christian Günter erlöst den Sport-Club.

Der SC Freiburg hat den SV Oberachern in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 2:0 (0:0) besiegt. Christian Günter und Roland Sallai trafen für Sport-Club.

Der Sport-Club startete im Freiburger Dreisamstadion wie erwartet dominant in die Begegnung. Doch auch der Oberligist aus Oberachern versteckte sich nicht. In der sechsten Minute klärte Maximilian Eggestein im letzten Moment vor Marin Stefotic. In der 14. Minute jubelte der SVO dann über die vermeintliche Führung. Doch Marwin Ludwig hatte bei seinem Kopfballtreffer knapp im Abseits gestanden. Spätestens jetzt war allen klar, dass der Oberligist sich nicht kampflos ergeben würde.

Nach einer knappen halben Stunde hätte sich der SC über einen Rückstand nicht beschweren können. Nach einem Foul von Matthias Ginter hämmerte Ludwig den fälligen Freistoß aus 17 Metern an den linken Pfosten.

Sallai verpasst die Freiburger Führung

Die Freiburger taten sich in der Offensive weiter schwer gegen einen kompakt verteidigenden Gegner. Der letzte Pass kam allzu oft nicht an bei der Mannschaft von Trainer Christian Streich. In der 37. Minute eroberte Oberachern den Ball im Zentrum. SVO-Angreifer Nico Huber schaltete schnell und zog von der Mittellinie ab. Freiburg Noah Atubolu brauchte aber nicht einzugreifen, da der Ball über das Tor segelte.

Vier Minuten später hatten die Freiburger ihre bis dahin beste Chance. Doch Oberacherns Torhüter Mark-Patrick Redl konnte den Schuss von Rolland Sallai aus sechs Metern noch an den Pfosten lenken. Fazit nach 45 Minuten: Freiburg mit deutlich mehr Ballbesitz, Oberachern aber mit den klar besseren Chancen: Eine Führung des Fünftligisten wäre zur Pause durchaus gerechtfertigt gewesen.

"Schlechtes Positionsspiel, keine guten Entscheidungen, schlechte zweite Bälle", attestierte Streich seine rMannschaft im ARD-Interview zum Auftritt in der ersten Halbzeit.

Günter erlöst den SC Freiburg

Ohne Wechsel starteten beide Teams in den zweiten Durchgang. In der 51. Minute bot sich Stafotic die große Möglichkeit zum 1:0, doch der Abschluss des Oberacherners traf nur das Außennetz. In der 55. Minute reagierte SCF-Trainer Streich und brachte Christian Günther und Nicolas Höfler für Michael Gregoritsch und Merlin Röhl.

Und Kapitän Günter rückte sofort in den Fokus. Der 30-Jährige, der sich in der Vorbereitung einen Unterarmbruch zugezogen hatte, wurde nach einer Stunde Spielzeit von Sallai bedient. Sein wuchtiger Abschluss aus gut 20 Metern schlug unhaltbar im rechten unteren Eck ein (60.).

Sallai mit der Entscheidung für den SC

Auch in der Folge blieb der Sport-Club spielbestimmend, Oberachern verteidigte weiterhin aufopferungsvoll. In der 70. Minute hatte Lucas Höler das 2:0 auf dem Fuß, doch Redl parierte seine Direktabnahme aus zehn Metern sehenswert.

Sechs Minuten später zielte Sallai im Anschluss an einen Eckball zu hoch, sein Abschluss landete über dem Tor. Kurz darauf machte es der Ungar dann besser. Nach einem Fehler des SVO im Aufbauspiel bediente Höfler den Offensivspieler, der souverän zum 2:0-Endstand vollendete.

"Die zweite Halbzeit war dann besser", sagte Streich nach dem Schlusspfiff. Der SC-Trainer war mit dem Auftritt seines Teams nur bedingt zufrieden. Gleichwohl bestätigte er dem SV Oberachern "einen richtig starken" Auftritt. Die zweite Runde im DFB-Pokal wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen.