Bei einem Brand auf einem Pferdehof in Wendlingen im Kreis Esslingen ist am Sonntagabend eine Scheune vollständig abgebrannt. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.

Auf einem Pferdehof in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat es am Sonntagabend gebrannt. Laut Polizei wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Der Sachschaden wird mit mindestens 500.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Am Sonntagabend waren bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen, die auf ein Feuer im Bereich eines Pferdehofes in Wendlingen im Ortsteil Bodelshofen hinwiesen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand eine Scheune bereits in Flammen. Das Gebäude, in dem unter anderem Maschinen, Fahrzeuge und Stroh gelagert waren, brannte vollständig ab, so die Polizei.

Sorge vor explodierenden Gasflaschen

Der Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf die angrenzende Reithalle übergriff. Inwieweit diese durch die Hitzeentwicklung beeinträchtigt wurde, steht noch nicht fest. In der brennenden Scheune befanden sich nach Angaben der Polizei auch Gasflaschen. Weil die Gefahr bestand, dass sie explodieren, wurde der Brandbereich großräumig abgesperrt. In der Nacht zu Montag dauerten die restlichen Löscharbeiten an.

Insgesamt waren rund 180 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Vom Rettungsdienst waren vorsorglich elf Fahrzeuge und 42 Kräfte am Einsatzort, sowie sieben Helfer des Technischen Hilfswerks.