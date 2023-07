BW-Newsticker am Morgen: Elektromobilität, Hitze und Wasserentnahmeverbot in mehreren Landkreisen

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Susanne Veil.

9:52 Uhr Wasserentnahmeverbot jetzt auch im Kreis Rottweil Im Landkreis Rottweil darf vorübergehend kein Wasser mehr aus oberirdischen Gewässern entnommen werden. Das hat das Landratsamt mit einer sogenannten Allgemeinverfügung bestimmt. Der Grund sind die niedrigen Pegelstände von Flüssen, Bächen und Seen durch die aktuelle Hitze und Trockenheit. Entnahmeverbote gibt es unter anderem auch in den Kreisen Rastatt, im Enzkreis und im Kreis Calw. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 11. Juli 2023 um 9:30 Uhr

9:43 Uhr Historischer NATO-Gipfel erwartet Noch ein Blick auf die internationale Politik: Nach monatelangem Widerstand hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Weg für Schwedens NATO-Beitritt frei gemacht. Der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemalige Botschafter, Wolfgang Ischinger, hat diese Ankündigung der Türkei begrüßt. Damit könne das zweitägige NATO-Treffen, das heute in Litauen beginnt, zu einem historischen Erfolgs-Gipfel werden, sagte er im Deutschland-Funk. Über dieses Thema berichtete SWR2 BW am 11. Juli 2023 um 9 Uhr

9:38 Uhr Wie weiterkommen bei der Elektromobilität? In Stuttgart stellen heute um 12 Uhr der Verkehrsminister Baden-Württembergs, Winfried Hermann (Grüne), und der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) die Strategie der Landesregierung zur Elektromobilität vor. Strobl vertritt dabei den krank gewordenen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). Es ist die vierte Landesinitiative Elektromobilität. Damit will die Landesregierung die Verkehrswende bis 2030 vorantreiben.

9:29 Uhr Social Media diskutiert über sogenannte Systemsprenger Wir haben am Wochenende über eine Gruppe Kinder berichtet, die in Karlsruhe wiederholt kriminell werden. Beutezüge, zahlreiche Einbrüche, Diebstähle und Raubüberfälle gehen auf ihr Konto. Das Thema beschäftigt unsere Community auf Social Media weiterhin sehr. Dort wird zum einen über Generationsunterschiede diskutiert. Zum anderen überlegt, wie mit solchen "Systemsprengern" umzugehen ist. Diskutiert hier doch mit.

8:12 Uhr Ein Toter bei Unfall auf Verkehrsübungsplatz Auf einem Verkehrsübungsplatz bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Dort ist ein 55 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Eine Frau wurde leicht verletzt. Der 55-Jährige hatte auf dem Übungsgelände ein Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer mit insgesamt 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geleitet. Ein 53 Jahre alter Kursteilnehmer sollte nach einer Beschleunigung ein Bremsmanöver durchführen. Dabei machte er laut Polizei einen Fahrfehler, die Räder blockierten - und der Mann fuhr unkontrolliert in die Gruppe aus Teilnehmenden und Kursleiter. Kirchheim unter Teck Beim Training bei Kirchheim/Teck Motorrad schleudert in Gruppe: Ein Toter auf Verkehrsübungsplatz Auf einem Verkehrsübungsplatz bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann wurde dabei getötet. 14:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg

7:55 Uhr Der Verkehr auf den Straßen Auf den Straßen ist heute schon einiges los. Besondere Vorsicht solltet ihr auf der A81 Stuttgart Richtung Heilbronn walten lassen: Zwischen Mundelsheim und Raststätte Wunnenstein Ost gibt es eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Standstreifen. Auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt steht ein defekter Lkw auf dem Standstreifen. Auch auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Offenburg und Appenweier ist ein Unfall passiert, es kommt aktuell zu einem Kilometer Stau. Und auch auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Karlsruhe-Süd und Ettlingen ist eine ungesicherte Unfallstelle auf der rechten Spur im Baustellenbereich. Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost ist viel Verkehr, die Verzögerung beträgt eine Viertelstunde.

7:49 Uhr Schlangen an Badesee im Kreis Freudenstadt Es war ein Schreckmoment für die Badegäste des Tälesees in Empfingen (Kreis Freudenstadt): Dort wurden fünf lebende und zwei tote Königspythons gefunden. Mindestens eine weitere Schlange soll noch im Gebiet um den Badesee unterwegs sein, sagte eine Tierschützerin dem SWR. Der Tierschutzverein, bei dem die Schlangen vorerst untergekommen sind, gibt aber Entwarnung: Die Schlangen seien ungefährlich. So müssten sich die Badegäste auch nicht vor der noch freien Schlange fürchten. Auch mögliche Bisse seien harmlos, so die Sprecherin. Die Tiere wurden wahrscheinlich ausgesetzt. Empfingen Schlangen gelten als ungefährlich Königspythons am Tälesee in Empfingen gefunden Acht Königspythons wurden am Tälesee in Empfingen (Kreis Freudenstadt) gefunden. Zwei davon sind tot. 10:00 Uhr SWR4 BW am Montag SWR4 Baden-Württemberg

7:19 Uhr Grenzübergreifend Radeln Es ist Dienstag. Da sollte man spätestens ans nächste Wochenende denken. Wer noch Ausflugsideen sucht und stramme Waden hat, kann eine neue Radstrecke erkunden. Über den Rhein führt bei Vogtsburg-Burkheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) jetzt eine Radbrücke. Sie ergänzt damit das bereits bestehende deutsch-französische Fahrradnetz am Oberrhein. Es ist ganze 100 Kilometer lang. Hier könnt ihr euch die neue Verbindung ansehen.

6:58 Uhr Polizei-Affäre und ihre politischen Folgen Hans Matheis, heute Vize-Polizeipräsident in Karlsruhe, war seinerzeit einer der Bewerber auf den Posten des Vizepräsidenten des Landeskriminalamts von Baden-Württemberg. Trotz bester Bewertungen habe er damals den Kürzeren gegen den schlechter bewerteten Konkurrenten Andreas R. gezogen, so Matheis. Sein Konkurrent wurde später sogar oberster Polizeibeamter im Land und steht derzeit wegen Vorwürfen der sexuellen Nötigung und des Machtmissbrauchs vor Gericht. Matheis sagte am Montag im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Polizei-Affäre, die Beförderung von R. an seiner statt sei Missbrauch seiner Loyalität gewesen. Ebenfalls im U-Ausschuss wehrte sich gestern der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Gehring gegen die Vorwürfe der Herabwürdigung von Zeugen. Er habe den ehemaligen LKA-Chef Ralf Michelfelder nie diskreditiert, sagte Gehring am Montag vor dem Ausschuss. Michelfelder hingegen wiederholte seine Vorwürfe - auch er übte ein weiteres Mal scharfe Kritik an Andreas R. Video herunterladen (61,7 MB | MP4)

6:41 Uhr Das Wetter: Hitze bleibt uns erhalten Auch am Dienstag wird es heiß: Neben lockeren Wolken zeigt sich lange Zeit die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei schwachem Südwestwind zwischen 31 Grad im Allgäu und 38 Grad in der Kurpfalz. Am Abend können von Frankreich und der Schweiz Gewitter mit Unwettergefahr herüberziehen. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend mit Claudia Kleinert: Video herunterladen (35,9 MB | MP4)

6:34 Uhr Immobilienpreise sinken - Mieten steigen Auch im Land der Häuslebauer wird Eigentum derzeit wieder günstiger: Wer sich auf Immobilienportalen nach einem Haus oder einer Wohnung umsieht, findet dort deutlich billigere Angebote als noch vor einem Jahr. Daten von Immoscout24 und Immowelt zufolge sind die Angebotspreise in fast ganz Baden-Württemberg gesunken. So wurden Bestandswohnungen bei Immoscout24 im zweiten Quartal 2023 für durchschnittlich 7,5 Prozent weniger angeboten als ein Jahr zuvor. Häuser wurden im Schnitt 4,9 Prozent billiger inseriert. Für Neubauten fiel das Minus jeweils kleiner aus, doch auch hier gaben die verlangten Preise nach. In den 15 größten Städten stiegen aber die Mieten im Vergleich zu den beiden Vorjahren stark an. Teilweise bis zu zehn Prozent günstiger Preise für Wohnungen und Häuser in BW geraten ins Rutschen Immobilien in Baden-Württemberg sind aktuell deutlich günstiger als noch vor einem Jahr. Für Mieter ist das trotzdem keine gute Nachricht. 6:30 Uhr Nachrichten SWR2

6:18 Uhr Lucha: Krankenhausreform im Einverständnis mit den Beschäftigten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich gestern Nachmittag mit den Ländern auf Eckpunkte zu der geplanten Krankenhausreform geeinigt. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) zeigte sich erfreut über die gelungene Einigung und betonte, dass die Reform gemeinsam mit den Beschäftigten gemacht wurde. Das System wie Kliniken Geld erhalten soll sich ändern: 60 Prozent der Vergütungen sollen Kliniken dafür bekommen, dass sie bestimmte Leistungen anbieten, unabhängig davon, ob diese tatsächlich abgerufen werden. Das nehme den ökonomischen Druck von den Kliniken und erlaube eine Entbürokratisierung, sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Baden-Württemberg Einigung zwischen Bund und Ländern Linie für Krankenhausreform: BW-Gesundheitsminister zufrieden Der baden-württembergische Gesundheitsminister begrüßt die Einigung von Bund und Ländern. Er versicherte, dass die Reform im Einvernehmen mit den Beschäftigten ablaufen solle. 18:00 Uhr SWR4 am Abend SWR4

6:04 Uhr Warnung vor Rauch: Brand in Recyclinganlage Gestern Abend ist gegen 21:15 Uhr in Oberderdingen-Fehingen (Kreis Karlsruhe) ein Feuer ausgebrochen. Durch den Großbrand kam es zu starker Rauchentwicklung, der Feuerwehreinsatz dauerte am frühen Dienstagmorgen noch an. Anwohnerinnen und Anwohner in Eppingen, Zaberfeld, Ittlingen und Gemmingen (alle Kreis Heilbronn) werden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wollen bei der Landespressekonferenz über die Landesinitiative Elektromobilität sprechen. Strobl vertritt den erkrankten Kretschmann, der am vergangenen Wochenende für Schlagzeilen gesorgt hatte, als er in der "FAZ" dazu aufrief das alte grüne Feindbild vom Auto zu begraben und auf Elektroautos verwies.

Der Bodensee ist ein riesiger Wärmeenergiespeicher, der erst ansatzweise genutzt wird, glaubt das Amt für Energie des Kantons Thurgau. 2021 wurde dort deswegen die Machbarkeitsstudie "Thermische Nutzung Bodensee und Rhein" veröffentlicht. Zwei Jahre später wird heute bereits ein weit fortgeschrittenes Projekt in der Gemeinde Gottlieben präsentiert. Wir blicken also über den Bodensee in die Schweiz: Das Wärmenetz soll erstmals im Winter 2025/26 saubere Wärme aus dem See liefern.

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs verhandelt heute im Rechtsstreit zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und EnBW. Es geht um die Fragen, wem das Eigentum am Fernwärmenetz zusteht und wer es betreibt. Die Fernwärme war ursprünglich von einem kommunalen Unternehmen ausgebaut worden, das später in den EnBW-Konzern eingegliedert wurde - dann lief der Vertrag aus. EnBW möchte das Fernwärmenetz auch in Zukunft betreiben. Die Stadt möchte das aber selbst tun.

, der erst ansatzweise genutzt wird, glaubt das Amt für Energie des Kantons Thurgau. 2021 wurde dort deswegen die Machbarkeitsstudie "Thermische Nutzung Bodensee und Rhein" veröffentlicht. Zwei Jahre später wird heute bereits ein weit fortgeschrittenes Projekt in der Gemeinde Gottlieben präsentiert. Wir blicken also über den Bodensee in die Schweiz: Das Wärmenetz soll erstmals im Winter 2025/26 saubere Wärme aus dem See liefern. Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs verhandelt heute im Rechtsstreit zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und EnBW. Es geht um die Fragen, wem das Eigentum am Fernwärmenetz zusteht und wer es betreibt. Die Fernwärme war ursprünglich von einem kommunalen Unternehmen ausgebaut worden, das später in den EnBW-Konzern eingegliedert wurde - dann lief der Vertrag aus. EnBW möchte das Fernwärmenetz auch in Zukunft betreiben. Die Stadt möchte das aber selbst tun.