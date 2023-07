Heilbronn: Prozess um 200 Kilogramm Crystal Meth beginnt

Es war der bisher größte Fund der Droge Crystal Meth in Deutschland. Nun stehen zwei Männer vor dem Landgericht Heilbronn: die mutmaßlichen Dealer von Sinsheim.

Mitte Oktober hatte die Heilbronner Polizei 200 Kilogramm der Droge Methamphetamin, auch bekannt als Crystal Meth, beschlagnahmt und damit deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. An diesem Dienstag beginnt vor dem Landgericht Heilbronn der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Drogendealer.

Drogen im Wert von 20 Millionen Euro in einer Hydraulikpresse

Es war die größte Menge Crystal Meth, die jemals in Deutschland sichergestellt wurde. Nach mehr als einem Jahr intensiver Ermittlungen gingen die beiden damals 33 und 34 Jahre alten Angeklagten den Fahndern bei der Übergabe der Drogen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ins Netz. Die Ware im Wert von rund 20 Millionen Euro stammte vermutlich aus Mexiko und war in einer 24 Tonnen schweren Hydraulikpresse versteckt, die in einem Gewerbegebiet abgestellt worden war. Sie musste komplett auseinander genommen werden.

Der Hauptangeklagte stammt aus Heilbronn, sein Mittäter arbeitete offenbar in Sinsheim, beide sind einschlägig vorbestraft und sitzen seit Oktober 2022 in Untersuchungshaft. Zum Prozess sind 39 Zeugen und ein Sachverständiger geladen. Ein Urteil wird Anfang August erwartet.

Hauptangeklagter soll weitere Drogen gedealt haben

Dem Hauptangeklagten wird außerdem vorgeworfen, von Mai 2021 bis Oktober 2022 in Heilbronn und Sinsheim sowie in weiteren Städten in Baden-Württemberg mit insgesamt 100 Gramm Kokain und 24 Kilogramm Marihuana gedealt zu haben. Ihm werden auch Betrug und Geldwäsche vorgeworfen.

Erst 2021 war einer der größten Drogenprozesse der Region Heilbronn-Franken am Heilbronner Landgericht zu Ende gegangen. Sieben Männer und eine Frau waren zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.