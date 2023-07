Acht Königspythons wurden am Tälesee in Empfingen (Kreis Freudenstadt) gefunden. Zwei davon sind tot.

Am Tälesee in Empfingen wurden sechs lebende und zwei tote Königspythons gefunden.

Biss der Schlange ungefährlich

Die sechs lebend gefangenen Königspythons wurden vermutlich ausgesetzt und sind inzwischen bei Ehrenamtlichen des Tierschutzvereins Horb untergebracht, so die Sprecherin der Organisation. Die Schlangen seien ungefährlich. Auch mögliche Bisse seien harmlos, so die Sprecherin.

Eine Spaziergängerin fing am Sonntag die erste Schlange mit den Händen. Auch die weiteren Exemplare konnten die Tierschützer mit den Händen fangen. Laut der Tierschützerin waren die Schlangen am Wasserrand vom Tälessee und versteckten sich im Schilf und an Bäumen. Die Tierschützer wollen auch die kommenden Tage die Gegend nach weiteren Schlangen absuchen. Badegäste können sich bei der Gemeinde Empfingen, der Polizei und beim Tierschutzverein in Horb melden, wenn sie eine Schlange entdecken.

Auch wenn Würgeschlangen ungefährlich sind: Badegäste am Tälesee in Empfingen werden gewarnt. SWR Ingemar Koerner

Bürgermeister sieht keine Gefahr für Badegäste

Weil die Königspython nicht zu den Giftschlangen zählt, bestehe für die Badegäste keine Gefahr, sagte Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner nach Rücksprache mit Polizei und Tierschützern. Truffner will den Badesee weiter offen lassen. Die Gemeinde hat Hinweisschilder für die Badegäste aufgestellt. Allerdings sei es natürlich ein psychisches Problem, in einem See zu schwimmen, in dem sich möglicherweise auch Schlangen tummeln, so Truffner gegenüber dem SWR.

Infos zur Würgeschlange Würgeschlange töten ihre Beute, indem sie diese mit ihrem Körper umschlingen. Boas und Pythons, aber auch viele Nattern töten so ihre meist kleinen Beutetiere. Nachdem sie ihre Beute gebissen haben, umschlingt die Schlange ihr Opfer. Atmet die Beute aus, verengt die Schlange ihre Körperschlingen, bis der Blutkreislauf ihres Opfers zusammenbricht. Die Opfer sterben an Herz-Kreislauf-Versagen. Anschließend wird die Beute im Ganzen verschlungen. Die Empfinger Schlangen sind zwischen 1,20 Meter und 1,60 Meter groß. Königspythons können bis zu zwei Meter lang werden. (Quelle: Wikipedia)

Vermisste Schlange hat sich Bodentemperatur angepasst

Weil es sich bei der Königspython nur um eine Würgeschlange und nicht um eine Giftschlange handelt, war die Feuerwehr nicht an der Rettungsaktion beteiligt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem SWR. Offenbar hätten Helfer und Helferinnen das Ufer mit einer Wärmekamera abgesucht. Weil sich die Königspython wohl der Bodentemperatur angepasst habe, hätte man sie zunächst nicht finden können, so der Sprecher der Feuerwehr.

Die Schlangen wurden vermutlich ausgesetzt. Laut Peter Kisser vom Reptilienhaus in Unteruhldingen (Bodenseekreis) sind Königsphythons "Anfängerschlangen" bei Sammlern. Anfangs seien sie klein und niedlich, dann aber würden sie groß und der Liebreiz gehe verloren.