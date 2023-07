per Mail teilen

Auf einem Verkehrsübungsplatz bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann wurde dabei getötet.

Offenbar bei einem Bremsmanöver während eines Fahrtrainings auf einem Verkehrsübungsplatz bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Nach Unfall auf Verkehrsübungsplatz in Kirchheim noch viele Fragen offen

Wie die Polizei am frühen Nachmittag auf Nachfrage mitteilte, wurde der Mann wohl tödlich erfasst, als ein Motorradfahrer oder eine -fahrerin mit seinem oder ihrem Gefährt in eine Menschengruppe am Rande des Übungsplatzes fuhr.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar und werden jetzt ermittelt.