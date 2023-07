In Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) ist bei einem Feuer in einer Recyclingfirma ein Millionenschaden entstanden. Bis zu 500 Feuerwehrleute bekämpfen seit Montagabend den Brand, mittlerweile ist das Löschwasser knapp.

Laut Polizei ist das Feuer in dem Recyclingunternehmen in Oberderdingen-Flehingen am Montagabend gegen 21 Uhr ausgebrochen. Seitdem kämpfen bis zu 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) gegen die Flammen. Eine hohe Rauchwolke war am Abend über dem Firmengelände zu sehen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Laut Polizei werden die Löscharbeiten erschwert, weil auf dem Gelände etwa 200 Tonnen Elektroschrott lagerten und sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach befindet.

Im Video zeigen wir den Feuerwehreinsatz in Oberderdingen. Einsatzkräfte bekämpfen seit Montagabend den Großbrand in dem Recyclingunternehmen.

Löschwasser ist knapp, Feuerwehrleute sind erschöpft

Unterstützung bekommt die Feuerwehr am Dienstagmorgen von Landwirten und Winzern, die Wasser aus den Flüssen in der Umgebung holen und so genügend Löschwasser zur Verfügung stellen. Es wurde ein Pendelverkehr mit Tanklastern zum Brandort eingerichtet.

"Die Wasserversorgung geht langsam zur Neige. Aus unterschiedlichen Ortsteilen kommen Tanklaster, auch das Klärwerk wurde angezapft. Es ist ein Einsatz, den man nicht alle Tage hat."

Thomas Meffle, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Oberderdingen, geht davon aus, dass der Einsatz noch den ganzen Tag dauern wird. Die Feuerwehrleute arbeiteten bis zur Erschöpfung, so Meffle.

"Bei den Temperaturen und bei der Dauer geht der Einsatz an die Substanz, aber wir bekommen es hin und sind froh über die Unterstützung aus der gesamten Region."

Thomas Meffle, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Oberderdingen, koordiniert am Telefon die Löscharbeiten. SWR Markus Bender

Warnung an Anwohner - Kitas schicken Kinder teilweise nach Hause

Anwohnerinnen und Anwohner im gesamten Umkreis werden gebeten wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung gilt für den Landkreis Karlsruhe, aber auch für Eppingen, Zaberfeld und Ittlingen (Landkreis Heilbronn).

Laut Feuerwehr können Kitas und Schulen selbst entscheiden, ob Unterricht stattfindet oder nicht. Laut Polizei haben die Messungen aber keine gefährlichen Stoffe in der Luft ergeben.

Rauch und beißender Geruch in der ganzen Region

Auch am Dienstagmorgen steht weiterhin Qualm über dem Gelände. Der Bereich um das Unternehmen ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei hat Straßensperren eingerichtet. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen durch Umleitungen rechnen.

Der Bereich rund um den Brandort in Oberderdingen ist weiträumig abgesperrt SWR

Hohe Temperaturen erschweren die Löscharbeiten

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Da es immer noch brennt, sei eine Begehung für die Ermittler derzeit noch unmöglich, so ein Sprecher der Polizei. Für die mehreren hundert Einsatzkräfte aus dem gesamten Umland sei der Einsatz ein enormer Kraftakt. Die Temperaturen in der ersten Nachthälfte lagen schon bei über 20 Grad, für Dienstag werden Höchsttemperaturen von bis zu 34 Grad erwartet.

Immer wieder Brände bei Recyclinghöfen

Zuletzt war es immer wieder zu Großbränden auf Recyclinghöfen gekommen. In einigen Fällen waren nicht richtig entsorgte Akkus und Batterien Auslöser für die Feuer. Ob auch in Oberderdingen Akkus als Ursache in Frage kommen, müssen die Ermittlungen zeigen.