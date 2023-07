Nach dem Großbrand in Oberderdingen gibt es ein Fischsterben durch verunreinigtes Löschwasser. Der Fischerverein Kraichtal hat nach eigenen Angaben hunderte tote Fische entdeckt.

Nach dem Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) gibt es laut Gemeinde ein Fischsterben durch verunreinigtes Löschwasser. Der Fischerverein Kraichtal habe bereits am Dienstag mehr als 500 tote Fische aus dem Kraichbach abgefischt - vor allem Bachforellen, so ein Vereinssprecher. Auch am Mittwoch soll wieder abgefischt werden. Die Gemeinde selbst nennt keine Zahlen, spricht aber von einem Fischsterben.

SWR-Reporter Markus Bender zum Fischsterben in Oberderdingen nach dem Brand:

Verunreinigtes Löschwasser gelangte in den Kraichbach

Das Löschwasser sei für kurze Zeit über ein Regenüberlaufbecken in den Kraichbach gelangt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Oberderdingen. Das Becken sei dann geschlossen worden, das Löschwasser sei über die Kanalisation der Kläranlage zugeleitet worden.

Löschwasser und Schaum wurden laut Gemeinde von der Feuerwehr - wo es ging - abgesaugt und fachgerecht entsorgt. Außerdem sei mit Frischwasser nachgespült worden.

Verunreinigtes Löschwasser hat ein Fischsterben ausgelöst SWR

Ursache für Großbrand in Recyclingfirma noch unklar

Der Großbrand in der Recyclingfirma war am Montagabend ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Mehr als 500 Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) waren im Einsatz, auch am Dienstag noch. Die Höhe des Schadens kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber in die Millionen gehen.

Gemeinde Oberderdingen dankt Einsatzkräften

Die Gemeinde hat den Einsatzkräften gedankt, "die bei größter Hitze und unter hohen Belastungen stundenlang im Einsatz waren, um den Großbrand schnellstmöglich unter Kontrolle zu bekommen und zu löschen." Auch an Landwirtinnen und Landwirte sowie an Unternehmen ging ein "Dankeschön" für die Unterstützung bei der Löschwasserversorgung. Ebenso dem örtlichen Einzelhandel, der die Einsatzkräfte mit Lebensmittel und Getränken versorgt habe.