9:55 Uhr Bedeutet die Krankenhausreform weniger Kliniken aber mehr Qualität? Nochmal ein Blick nach Berlin: Bund und Länder setzen heute ihre Beratungen über die geplante Krankenhausreform fort. Deren Ausgestaltung ist seit Monaten umstritten. An der Sitzung sollen neben den Gesundheitsministern auch Vertreter der Koalitionsfraktionen teilnehmen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußerte sich im Deutschland-Funk optimistisch, dass man eine Einigung erzielen werde. Vergangene Woche hatte er nach einem Treffen in Friedrichshafen aber noch von sechs größeren Streitpunkten gesprochen. Audio herunterladen (3,2 MB | MP3) Über dieses Thema berichtete SWR2 BW am 10. Juli 2023 um 9 Uhr.

9:35 Uhr Mehrere Flächenbrände in der Landwirtschaft Die Hitze vom Wochenende hatte Folgen: Denn Hitze und Trockenheit haben am Wochenende zu mehreren Flächenbränden geführt - unter anderem in einem Weinberg in Metzingen im Kreis Reutlingen sowie auf einem Feld zwischen den Kreisen Esslingen und Göppingen. Dort brannte eine Fläche so groß wie vier Fußballfelder. Bei Mähdrescharbeiten hatte das Getreidefeld plötzlich Feuer gefangen. Auch bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) entzündeten sich mehrere Tausend Quadratmeter Stoppelacker. Hier ein interessanter Artikel, der den Zusammenhang zwischen Hitze, Trockenheit und Brandgefahr erklärt.

9:21 Uhr Klimaneutral fliegen: Geht das? KIimaneutralität bis 2050: Dieses Ziel hat sich die EU vorgenommen. Der Flugverkehr trägt mit seinen klimaschädlichen Abgasen wesentlich dazu bei, dass die Erderwärmung rasant ansteigt. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (IACO) und einige Airlines haben angekündigt, dass sie ihre CO2-Emission bis ins Jahr 2050 auf null reduzieren wollen. Ob das realistisch ist, haben Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) und des Paul-Scherrer-Instituts in Villigen (Kanton Aargau) ausgerechnet. Die Antwort: Ja. Wenn das Flugaufkommen um etwa 20 Prozent sinkt und Flugtickets das Dreifache kosten. Zürich Forscher haben nachgerechnet Schweizer Studie: Ist klimaneutrales Fliegen möglich? Um klimaneutral zu fliegen, müsste das Flugaufkommen um etwa 20 Prozent sinken und Flugtickets das Dreifache kosten. Das haben schweizer Forscher ausgerechnet. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Freiburg SWR4 BW Südbaden

9:07 Uhr Recycelbarer Kunststoff: Nachwuchspreis für Konstanzer Chemiker Was aus meiner Lieblingskategorie: Käpsele. Für alle Nichtschwaben: Ich meine damit helle Köpfe aus dem Land. An der Uni Konstanz wird heute nämlich der Chemiker Manuel Häußler mit dem Gips-Schüle-Nachwuchspreis ausgezeichnet. Er wird damit für die Entwicklung von recycelbarem Kunststoff geehrt. Der Stoff soll in einem geschlossenen Kreislauf wieder verwendet werden können. Der Preis ist mit 10.000 Euro verbunden und soll an junge Forscherinnen und Forscher gehen, die das Allgemeinwohl mit im Blick haben. Für seine Entdeckung hat Häußler bereits den Deutschen Studienpreis der Körber-Stiftung und den Exzellenzpreis der Chemiker-Stiftung VAA bekommen. Hier erklärt der junge Forscher sein Promotionsvorhaben:

8:54 Uhr Notlandung auf dem Bodensee Ein Gyrocopter oder sogenannter Flugschrauber ist gestern Nachmittag mit zwei Insassen aus dem Raum Ulm bei Bregenz im Bodensee notgelandet. Grund war wohl ein technischer Defekt. Die beiden 25-jährigen Insassen waren in Friedrichshafen gestartet, der Pilot hatte von einem Leistungsverlust der Antriebsmaschine berichtet und war auf dem Bodensee kontrolliert notgelandet. Verletzt wurde dabei niemand. Der Flugschrauber wurde dann am Abend aus 35 Metern Tiefe geborgen. Über 80 Rettungskräfte waren an dem Einsatz beteiligt. Maja Nötzel fasst zusammen, was bekannt ist:

8:22 Uhr Außergewöhnliche Reise bewegt Community "Wenn ein Leben endet, bevor es überhaupt richtig beginnen konnte, sind der Schmerz und die Trauer der Eltern nicht in Worte zu fassen", sagen Claudia und Marc Hensel aus Villingen-Schwenningen. Ihr Sohn Matteo wurde nur 17 Tage alt. Mit einer Wanderung vom Schwarzwald bis ans Mittelmeer wollen sie ihre Trauer verarbeiten und ihren Helferinnen und Helfern etwas zurückgeben. Die Geschichte von Familie Hensel bewegt auch unsere Community bei Instagram:

7:47 Uhr Brennende Fertigungshalle bei Autozulieferer In Simmersfeld im Kreis Calw ist in der Nacht ein Feuer bei einem Automobilzulieferer ausgebrochen. Ein Mensch kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden geht laut Polizei in die Millionen. Das Feuer breitete sich demnach von einer Anlage an dem Gebäude rasch auf die gesamte Halle aus. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäude in dem Industriegebiet. Die Brandursache war bislang unklar. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch den gesamten Vormittag an, so die Polizei. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 10. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

7:32 Uhr Habeck beginnt Sommertour in BW Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist auf Sommertour - und heute in BW unterwegs. Er besucht Industrie- und Handwerksbetriebe in der Region Stuttgart und in Mannheim. Bei der Stuttgarter Firma Bürkle und Schöck wird er sich unter anderem Transformatoren - also Bauelemente der Elektrotechnik - ansehen. In Renningen (Kreis Böblingen) will Habeck Bosch einen Förderbescheid überreichen. Zu diesem Termin soll auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kommen. In Mannheim besucht der grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler das Unternehmen Südkabel. Am Abend wird er sich in Heidelberg mit Bürgerinnen und Bürgern austauschen. Bei dem Bürgerdialog soll diskutiert werden, wie Freiheit, Wohlstand und Klimaschutz zusammenpassen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habecks (Grüne) Sommertour wird neben Baden-Württemberg noch durch weitere Bundesländer führen. dpa Bildfunk Picture Alliance Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 10. Juli 2023 um 7 Uhr.

7:07 Uhr Lage auf den Straßen Auf den Straßen solltet ihr aktuell an einigen Stellen vorsichtig sein: Vorsicht gilt auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Herbolzheim und Rust. Hier gibt es eine ungesicherte Unfallstelle mit zwei Kilometern Stau. Auch auf der A81 Stuttgart Richtung Heilbronn zwischen Mundelsheim und Ilsfeld müsst ihr besonders aufpassen, hier liegt ein Reifen auf der Fahrbahn! Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost stockt der Verkehr auf fünf Kilometern an der Baustelle. Und auf der A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Karlsruhe-Nord und Dreieck Karlsruhe führt ein Unfall auf der linken Spur zu fünf Kilometern Stau.

6:41 Uhr Ravensburg: Tödlicher Unfall auf B30 Gestern Nachmittag ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B30 bei Ravensburg-Oberzell ein Mann tödlich verletzt worden. Fünf weitere Menschen erlitten bei dem Unfall zum Teil schwere Verletzungen. Laut Polizei geriet ein 62-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung Ravensburg kommend in einer langgezogenen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem mit fünf Insassen besetzten Kastenwagen zusammen. Durch die Kollision wurde der Kastenwagen angehoben und kam auf der Leitplanke zum Stehen. Trotz umgehender Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der 62-Jährige noch an der Unfallstelle. Alle fünf Insassen des zweiten Wagens kamen in Krankenhäuser, mindestens zwei von ihnen mit schweren Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen, Notärzte und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren nach dem Unfall am Sonntag im Einsatz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | David Pichler

6:30 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Diese Nacht hat etwas Abkühlung nach der gestrigen Hitze gebracht: Einzelne Schauer und Gewitter zogen über das Land. In der kommenden Nacht drohen dann teils heftige Gewitter, Dienstag wird es nochmal heiß, bevor es in der Wochenmitte etwas kühler wird. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend mit Claudia Kleinert: Video herunterladen (37,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Der Prozess gegen den freigestellten ranghöchsten Polizisten im Land bleibt auch für die Spitzenpolitik von Baden-Württemberg unangenehm: Der CDU-Abgeordnete Christian Gehring ist Mitglied im Untersuchungsausschuss zur Polizei-Affäre, der sich mit den politischen Folgen des Prozesses befasst. Nun muss er selbst als Zeuge vor den U-Ausschuss treten. Die Vorwürfe: Wollte er Ex-LKA-Präsident Ralf Michelfelder unter Druck setzen und über die Presse diskreditieren?

vor. Gut zehn Jahre nach Einführung des Schulmodells hat der Verband Lehrkräfte befragt, die dort arbeiten: Stehen sie hinter der pädagogischen Idee, wie sieht es mit ihrer Arbeitsbelastung aus und fordern sie Reformen für das System? Etwa 140.000 Waschbären gibt es in Baden-Württemberg. Die Art hat hier keine natürlichen Feinde, weil sie in den 1920er-Jahren vom Menschen nach Deutschland gebracht worden ist. Sie gelten als invasive Art, die Vögel und Reptilien bedroht und sind zum Abschuss freigegeben. Die CDU-Landtagsabgeordnete und Jägerin Sarah Schweizer fordert, mehr Waschbären zu schießen und ihr Fell zu Handtaschen zu verarbeiten. Tierschützerinnen und Tierschützer sind dagegen.