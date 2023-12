„Life Is Not a Competition But I‘m Winning“: Trans im Leistungssport

Manche Menschen verunsichert der Umgang mit transgeschlechtlichen Personen, nicht zuletzt im Profisport, wo Leistungen strikt nach Geschlecht getrennt bewertet werden. Der Umgang mit trans Sportler*innen beschäftigt die queer-feministische Filmemacherin Julia Fuhr Mann in ihrem Film „Life Is Not a Competition But I‘m Winning“ (deutsch: Das Leben ist kein Wettbewerb, aber ich gewinne). Die Dokumentation startet am 14. Dezember im Kino.