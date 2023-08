Nach „Dampfnudelblues“, „Sauerkraut-Koma“, „Kaiserschmarrndrama“ und etlichen weiteren Filmen mit vergleichbaren Titeln geht die bayerische Krimikomödien-Reihe um den Provinzpolizisten Franz Eberhofer in die neunte Runde. „Rehragout-Rendezvous“ ist die neueste Verfilmung nach den Bestsellern von Rita Falk.

„Kult ist etwas, das sich nicht herstellen lässt. Kult ist etwas, das passiert. Und wenn Leute über die Eberhofer-Reihe sagen: Ja, das ist Kult!, sage ich: Nein, es ist kein Kult, weil es die noch nicht lang genug gibt!“

Zum neunten Mal mit zerknautschter Eberhofer-Miene auf der Leinwand

Hauptdarsteller Sebastian Bezzel verkörpert den Eberhofer Franz nun schon zum neunten Mal mit bewährt zerknautschter Miene auf der Leinwand. Understatement womöglich, dass er sagt, die Reihe gibt es noch nicht lang genug. Immerhin neun Eberhofer-Kinokrimis in zehn Jahre – das ist doch eigentlich auch keine so ganz kurze Zeit. Arg viel kann da zum Kult im nicht mehr fehlen. Aber was bräuchte es dazu noch?

Die Figuren im Eberhofer-Kosmos' wachsen einem ans Herz

Krimi-Reihen leben von der Wiederholung vertrauter Motive in immer neuen Variationen. Und vor allem von Figuren, die einem ans Herz wachsen wie alte Bekannte mit all ihren Marotten. In den Eberhofer-Figuren-Kosmos gehören dazu neben dem Dorfpolizisten selbst natürlich seine Susi sowie seine Familie mit kiffendem Papa und, kochender Oma, nicht zu vergessen seine Stammtischbrüder und, last but not least, sein ihm in inniger Hassfreundschaft verbundener Sidekick Rudi Birkenberger.

Familienessen bei Eberhofers („Guglhupfgeschwader“): Oma Eberhofers (Enzi Fuchs, Mitte) Kochkünste sind krisenfest. Flötzinger (Daniel Christensen), Papa Eberhofer (Eisi Gulp), Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) und Susi (Lisa Maria Potthoff) genießen ihre Mahlzeit. ard-foto s2-intern/extern © ARD Degeto/BR/Constantin Film/Bernd Schuller

In „Rehragout-Rendezvous“ muss das Gespann Eberhofer/Birkenberger das Rätsel um eine zerhäckselte Leiche lösen. Doch der zu Kriminalfall ist wie stets eher Nebensache. Er ist zwar roter Faden des Films, aber im Grunde nur Vorwand, um daran lauter kleine Geschichten um die einzelnen Figuren und Figurengruppen aufzufädeln.

„Es ist wie das gallische Dorf bei Asterix. Also, Du hast zwei Helden, die ein Abenteuer erleben, aber Du willst sehen, dass der Majestix einmal vom Schild fällt, oder Troubadix wird irgendwo gefesselt.“

Dorfpolizist Moratschek (Sigi Zimmerschied, re.) kann dem ganzen Fall keinen so rechten Glauben mehr schenken. Im Hintergrund Rudi Birkenberger (v. li. n. re.): Rudi Birkenberger (Simon Schwarz), Oma Eberhofer (Enzi Fuchs), Franz Eberhofer ( „Guglhupfgeschwader“ ) ard-foto s2-intern/extern © ARD Degeto/BR/Constantin Film/Bernd Schuller

Kein Eberhofer ohne Wirtshaus, Kreisverkehr und Omas Küchenspezialität

Soll heißen: so wie Asterix und Obelix in den Kult-Comics in jedem ihrer Abenteuer mindestens einmal römische Legionäre verkloppen, das Piratenschiff versenken und Wildschweinbraten vertilgen müssen, kommt kein Eberhofer-Drehbuch ohne Szenen aus, die im Wirtshaus spielen, im Kreisverkehr von Niederkaltenkirchen oder am Familientisch, wo die Oma die Küchenspezialität serviert, die dem jeweiligen Film den Titel gibt.

Oma will aufs Altenteil – der Eberhofer-Hof verwahrlost

Der Handlungsstrang um die Eberhofer-Oma ist diesmal besonders zentral. Sie will sich aufs Altenteil zurückziehen. Die Folge: Die Küche bleibt kalt, in der Spüle stapelt sich dreckiges Geschirr, in der Waschküche die Kleidung. Kurzum: der Eberhofer-Hof bietet ein Bild völliger Verwahrlosung. Womit er freilich dem besonders nahe kommt, was laut Eisi Gulp, der als Eberhofer-Papa weite Teile des Films in Boxershorts und Bademantel durchs Bild schlurft, den besonderen Reiz der Reihe ausmacht.