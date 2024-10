Noch nie waren die Möglichkeiten so groß, fremdes Leben zu entdecken, sagt Lisa Kaltenegger, Astrophysikerin und Astronomin. "Alien Earths. Auf der Suche nach neuen Planeten und außerirdischem Leben" heißt ihr Buch, mit dem Kaltenegger für ihre Forschung begeistern und den Blick in den Himmel verändern will.

Die 47jährige forscht und lehrt an der Cornell University in den USA. Sie gehört zu den renommiertesten Wissenschaftlerinnen, die der großen Frage der Menschheit nachgehen: Sind wir allein im All?

Kaltenegger war an der Entdeckung der Exoplaneten "Kepler 62e" und "Kepler 62f" beteiligt, ein Asteroid wurde nach ihr benannt und sie berät die US-Raumfahrtbehörde NASA. Manchmal kann sie selbst nicht glauben, wie weit sie es schon geschafft hat: Von einem kleinen österreichischen Ort über das Studium in Graz, zur ESA in die Niederlande, dann das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg bis in die USA als Professorin und Direktorin des Carl-Sagan-Instituts. Sie arbeitet mit komplexen mathematischen Modellen und züchtet mit ihrem Team Mikroorganismen und kleine Lavawelten.