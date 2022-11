Journalistin Nicola Albrecht - die spannende Reise vom See Genezareth bis ans Rote Meer

Die Journalistin und Autorin Nicola Albrecht fuhr auf der "Road 90" in Israel. Das ist die längste Nationalstraße Israels, von der libanesischen Grenze durch das Westjordanland bis ans Rote Meer.

Israel: Die Road 90 – ein echtes Erlebnis

Vorbei an erstaunlichen Landschaften und bekannten Orten wie dem See Genezareth traf Nicola Albrecht auf ihrer Reise auch auf die Menschen im "Hinterhof" des heiligen Landes. Sie begegnete Abenteurern, Aussteigern und Beduinen. Eines haben alle Menschen entlang der Road 90 gemeinsam: Sie kämpfen um ihr Dasein.

Road 90 Die Road 90 ist mit 480 km die längste Nationalstraße Israels. Sie führt von der libanesischen Grenze durch das Westjordanland bis ans Rote Meer.

Nicola Albrecht: Die Korrespondentin

Nicola Albrecht ist kein Neuling in Israel, sechs Jahre lang leitete sie das ZDF-Studio in Tel Aviv, berichtete als Krisen-Reporterin aus und über den Nahen Osten – zum Beispiel auch während des Arabischen Frühlings. Aktuell leitet sie das ZDF-Studio in Potsdam. Studiert hat sie Komparatistik - also die Wissenschaft von der Literatur in ihren internationalen und interdisziplinären Bezügen - Kunstgeschichte und Anglistik in Bonn und hat ihr Studium mit der Promotion in Komparatistik abgeschlossen.

Biografie Dr. Nicola Albrecht

Nicola Albrecht: Die Autorin

In ihrem Buch "Mein Israel und ich – entlang der Road 90" erzählt Nicola Albrecht von Menschen, die sie willkommen geheißen haben. Mal mit der Begrüßung (hebräisch) "Schalom", mal mit (arabisch) "Salam".

Es ist mehr als eine Reise. Es ist ein Abenteuer, das Leben.

In SWR1 Leute sprechen wir mit ihr über ihre Erlebnisse auf dieser sehr persönlichen Reise durch ihr Herzens-Land Israel.