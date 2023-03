Markus Höhne

Faltige Haut, Demenz, ständige Knochenbrüche – für viele von uns ist das Thema Altern mit Angst besetzt. Dabei altern wir vom Tag unserer Geburt an. Wie und in welchem Tempo, das bestimmen nur zu 30 Prozent unsere Gene. Wir haben es also zum großen Teil selbst in der Hand, ob wir gesund altern und uns dabei wohl fühlen. Was wir tun können – vom Karottensaft trinken bis zum Scheinfasten - erklärt die Haut- und Ernährungsmedizinerin Yael Adler.

Dem Körper was Gutes tun

Welche Vitamine sollten Sie unbedingt zu sich nehmen? Wieso sollten Sie nur original griechischen Joghurt essen und nicht "griechischer Art"? Wieso sind Tanzen oder Waldbaden wahre Jungbrunnen? Wie bremsen wir Alterserscheinungen durch Fasten und mit welchen Lebensmitteln können wir unseren Körper austricksen, so dass er denkt, wir fasten?

Wahre Schönheit kommt von innen

Tipps und Tricks hat Yael Adler zuhauf auf Lager. Und da die Haut das Alter natürlich am ehesten nach außen verrät, hat die Hautärztin hier einen ganz besonders kostengünstigen Tipp zur Hautpflege: Tun Sie am besten nichts! Reinigen Sie die Haut mit Wasser und einem Handtuch, ohne Seife oder Gesichtswasser. Und verzichten Sie auf teure Antifaltencremes – die bringen nichts. Wenn Sie ihrer Haut was Gutes tun wollen, dann ernähren Sie sich gesund – das lässt die Haut strahlen.

Zur Person

Yael Adler hat für die klinische Forschung gearbeitet und leitet seit 2007 eine eigene Praxis in Berlin. Da Sie gerne medizinische Sachverhalte einfach erklärt, ist sie oft im Fernsehen zu sehen, etwa als Medizinexpertin im beliebten ARD Format "Team Hirschhausen". Mit ihren Büchern "Haut nah" und "Darüber spricht man nicht" hat sie zwei Spiegel-Bestseller geschrieben, in ihrem aktuellen Buch "Genial vital!" klärt sie über das Altern auf. Yael Adler ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin.