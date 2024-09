Annette Frier ist aus dem Deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Während andere Frauen um die 50 über mangelnde Rollenangebote klagen, kann sie sich nach wie vor die Rollen aussuchen. Eine ihrer liebsten Rollen: die der Anne Merz in "Merz gegen Merz" an der Seite von Christoph Maria Herbst. Am 12.9. kommt eine neue Folge in Spielfilmlänge.

Annette Frier wurde 1974 in Köln geboren und wuchs mit zwei Schwestern auf. Den Durchbruch im Fernsehen schaffte Annette Frier mit der Serie "Hinter Gittern - der Frauenknast", in der sie die Gefängnisinsassin Vivi spielte. Während sie auf der Bühne ernsthafte Rollen spielte, stellte sie in "Switch - TV" und "Schillerstraße" ihr komisches Talent unter Beweis. Als "Danni Lowinski" erreichte sie ein Millionenpublikum. Ihre Zusammenarbeit mit Film-Ex-Ehemann Christoph Maria Herbst und dem Team von "Merz gegen Merz" bezeichnet sie als "einziges großes Familienfest."