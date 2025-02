Tatort-Kommissar Jörg Hartmann verrät die Geschichte seiner Familie

per Mail teilen

Jörg Hartmann ist als Dortmunder Tatort-Kommissar Peter Faber bekannt. In "Der Lärm des Lebens" hat er selbst die Geschichte seiner Familie aufgeschrieben.

"Kein Sausack, aber ein sperriger Typ", so beschreibt Jörg Hartmann seine Rolle des Dortmunder Kriminalkommissars im Tatort. Er gehört zu den bedeutendsten Charakterdarstellern, ist in Film- und Fernsehproduktionen, auf der Bühne, in Hörspielen und als Drehbuchautor zu erleben.

Die Kraft der Familie in "Der Lärm des Lebens"

In "Der Lärm des Lebens" beschreibt er seine Geschichte und die seiner Eltern und Großeltern. Und liefert somit eine Liebeserklärung an die Kraft der Familie – und an den Ruhrpott.