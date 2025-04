Dora Heldt: Ihr Leben sind Bücher, ihre Leidenschaft das Schreiben

per Mail teilen

Dora Heldt: eine der meistgelesenen Autorinnen Deutschlands

Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin arbeitete Bärbel Schmidt einige Jahre als Verlagsvertreterin, bevor sie unter dem Namen ihrer Großmutter Dora Heldt selbst zur Autorin wurde.

Mit ihren Romanen rund um Christine und deren eigenwilligen Vater Heinz wurde sie zu einer der meistgelesenen Autorinnen Deutschlands. In ihrem neuen Roman schließen sich die Cousinen Johanne Johansen und Luise Gehrke zusammen, um das traditionsreiche Familienunternehmen – eine Elbreederei – vor der Pleite zu retten.

Lebensmotto "Du musst, Du kannst!"

Dora Heldt stammt aus Sylt, lebt in Hamburg. Ihre Bücher spielen im Norden, auf Sylt oder, wie im aktuellen Roman, in Hamburg. Warum der Satz ihrer Großmutter “Du musst, Du kannst“ zu ihrem Lebensmotto geworden ist, erzählt uns Dora Heldt in SWR1 Leute.