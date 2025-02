per Mail teilen

Die Schauspielerin ist in Mannheim aufgewachsen und hat dort ihre ersten Theatererfahrungen gesammelt. In SWR1 Leute spricht sie über ihr heutiges Leben als Schauspielerin.

Deshalb findet Nina Kunzendorf den kurpfälzischen Dialekt so toll

Dialekt ist immer an den Bauch angebunden. Sobald man Dialekt spricht, ist das noch authentischer und man ist mehr zuhause.

Nina Kunzendorf liebt die Quadratestadt Mannheim und Kurpfälzisch. Für sie ist das "der großartigste Dialekt der Welt". Dialekt war ihr in die Wiege gelegt: der Vater stammt aus Dresden, die Mutter kommt aus Schwaben. Zuhause wurde aber eigentlich nie Dialekt gesprochen, den bekam sie in ihrer Zeit am Gymnasium mit.

Tatort-Kommissarin und jetzt Spurensuche in ARD Miniserie

Fünfmal löste Nina Kunzendorf im Tatort Kriminalfälle als Conny Mey in Frankfurt. Von Anfang an war ihr klar, dass sie das nicht für einen längeren Zeitraum machen wird.

Ich wollte das nie 20 oder 30 Jahre lang tun. Das waren herrliche Produktionen (...), aber ich wollte auch andere Sachen machen.

Der zeitliche Aufwand für sie als alleinerziehende Mutter war zu groß. Außerdem wollte sie nicht ständig als 'die' Tatort-Kommissarin wahrgenommen werden.

Darum geht's in der Krimi-Serie "Spuren"

In der vierteiligen ARD Miniserie "Spuren" sehrn wir Nina Kunzendorf als Kriminaloberrätin Barbara Kramer. Hier werden zwei reale Kriminalfälle aus dem Jahr 2016 in Südbaden zu einem spannenden fiktionalen Polizeifilm verarbeitet.

Sie [die Miniserie "Spuren"] unterscheidet sich wohltuend von anderen Krimiformaten. Es ist ein Polizeifilm, es läuft weniger über Emotionen. Du siehst vier Folgen lang einer SOKO dabei zu, wie sie akribisch, extrem frustrierend teilweise, sehr hartnäckig ihre Arbeit macht. Man muss sich reingucken, weil man nicht mit dem Privatleben der Kommissare gefüttert wird.

Wie wird man Schauspielerin?

Nina Kunzendorf ist Tochter einer Lehrerin und eines Arztes. Eigentlich wollte sie Germanistik und Theaterwissenschaften studieren. Sie habe da "ein Schweineglück gehabt", sagt sie. Schon beim ersten Vorsprechen an der Schauspielschule wurde sie angenommen.

Die Grimme-Preisträgerin liebt spröde Rollen

Ich habe auch nichts dagegen, wenn man meine Figur unsympathisch findet.

Am liebsten sind ihr Figuren, die nicht von Anfang an vorhersehbar sind, die überraschen und irritieren – und Rollen, in denen sie spröde und herb sein kann. Für ihre Rollen hat sie einige Preise bekommen, unter anderem die Goldene Kamera und den Grimme-Preis.

Älter werden ist als Schauspieler:in nicht einfach

Auch wenn Nina Kunzendorf großen Spaß hat, als Schauspielerin zu arbeiten, ist das nicht immer einfach. Mit über 50 muss sie feststellen, dass Rollen für Frauen ab 40 nicht breit gesät sind.

Es gäbe einfach so tolle Geschichten zu erzählen. Mein Leben ist jetzt sicherlich reicher angefüllt in der Rückschau (...), als das mit 20 der Fall war.

Sie hat sich damit abgefunden, dass sie nicht mehr so oft vor der Kamera steht. Auch, weil sie Zeit hat, Dinge zu tun, die ihr großen Spaß machen. Dazu zählen Hörbücher, Hörspiele und Lesungen.

Erst Tatort, dann Kriminalistik-Studium?

Heute würde Nina Kunzendorf sich wohl nicht noch einmal für die Schauspielerei entscheiden, weil sie einfach zu viele andere Interessen hat. Unter anderem würde sie gerne Kriminalistik studieren.