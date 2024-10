Han Kang - Weiß

„Ice Cream Star“ will die Welt retten! Das ist auch dringend nötig in einem postapokalyptischen Amerika, in dem Extremisten und eine Grippeepidemie wüten. Ein dicker Roman in einem ganz eigenen, vom Rap inspirierten Slang, der den Autor Ulf Stolterfoht begeistert hat. Deswegen empfiehlt er „Ice Cream Star“ hier. „Am Anfang denkt man, man kann das nicht lesen“, sagt Stolterfoht, „doch irgendwann macht’s klick, und man will nichts Anderes mehr.“

Lesetipp des Autors Ulf Stolterfoht.



Aus dem Englischen von Milena Adam

Verlag Matthes & Seitz, 28 Euro

ISBN: 978-3-95757-766-5