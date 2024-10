Bye, bye Lolita – Hello Venus!

Mit neuen Büchern von Liv Strömquist und Jovana Reisinger, einem Abgesang auf "Lolita" und dem "Silent Reading"-Lesetrend



Redaktion und Moderation: Kristine Harthauer

"Lo-li-ta" - drei Silben, ein Name, der nicht zu trennen ist von Vladimir Nabokovs Roman von 1955. Bis heute steht "Lolita" verharmlosend für die "verführerische Kindfrau". Eine andere Perspektive nimmt die Schauspielerin und Autorin Lea Ruckpaul in ihrem Roman "Bye, bye Lolita" ein. Aus der Perspektive der erwachsenen Dolores Haze erfahren wir, welche Gewalt und wie viel Schmerz Lolita erfahren musste. Eine Abrechnung mit Humbert Humbert und mit unserer Gesellschaft.

Ewig Leben, jetzt!

Mit den merkwürdigen Auswüchsen unserer Zeit beschäftigt sich Liv Strömquist in ihren aufwendig recherchierten Sachcomics. Ihr neuester Band heißt "Das Orakel spricht". Diesmal knüpft sie sich auf sarkastisch-humorvolle Weise die neurotische Kultur der Selbstoptimierung vor, die alles dafür gibt, um möglichst lange und gesunde zu leben.

Schweigen erwünscht

Immer optimierter muss auch unsere Zeit für Bücher sein. Denn wann und wo findet man im durchgetakteten Alltag noch Zeit zum Lesen? Abhilfe schaffen "Silent Book Clubs". Dort treffen sich Menschen zum gemeinsamen Lesen. Jede*r für sich und alle ganz schweigsam. Wir sind mit dabei.

Schattenseiten des Dolce Vita

Tote Frauen, Pornographie und eine Gesellschaft ohne Gnade. Der erste Krimi des italienischen Autors Girgio Scerbanenco zeigt die Schattenseiten des Dolce Vita im Italien der 1960er Jahre. Der bereits 1969 gestorbene Scerbanenco gab mit "Private Venus" dem italienischen Krimi einen neuen Dreh. Innovativ wie die Romane ist auch die Comicadaption, die der Zeichner Paolo Bacilieri vorgelegt hat. Mit Comicbildern, die auch abgebrühte Krimi-Leser*innen tief verunsichern.

Lust auf Genuss

Jovana Reisinger trägt am liebsten lange Gelnägel, ausgefallene Designer-Kleider und High Heels. Auf dem roten Teppich wird sie dafür immer wieder mal schräg angeschaut. In ihrem neuen Buch "Pleasure" sagt sie offen, "Ich will alles!". Nur, wie das geht, ein Leben voller Genuss? Und: Wie wird man als Frau beurteilt, wenn man es sich zum Ziel gesetzt hat, ein Leben in Luxus zu führen - alles zu wollen?

Buchtipps für die dunkle Jahreszeit

Das goldene Oktober-Wetter kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die dunkle, grau-nasse Jahreszeit vor der Tür steht. Perfekt also, für ausgedehnte Leseabende. Die SWR Kultur Literaturredaktion hat durch ihren SuB - Stapel ungelesener Bücher - geschaut und stellt Bücher vor, mit denen es sich in den kommenden Wochen gut einigeln lässt.

Jovana Reisinger - Pleasure(ESD 17.10.24)

park x ullstein Verlag, 320 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-98816-014-0

Eva Marburg im Gespräch mit der Autorin

Liv Strömquist - Das Orakel spricht(ESD 24.10.24)

Aus dem Schwedischen von Katharina Erben

Avant Verlag, 248 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-96445-115-6

Rezension von Pia Masurczak

The Silent Book Club

Reportage von Marie-Dominique Wetzel zum Silent Book Club im DAI

Es wird kalt - Zeit für Bücher!

Buchtipps für den Herbst aus der Redaktion

Colm Tóibín - Der Zauberer(ESD 27.09.21)

Aus dem Englischen von Giovanni Bandini

Hanser Verlag, 560 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-446-27089-3

Lesetipp von Anja Brockert

Thomas Mann - Doktor Faustus(ESD 12.09.24)

Gelesen von Gerd Westphal

Der Audio Verlag, 3MP3-CDs, 28 Stunden, 29,00 Euro

ISBN 978-3-7424-3354-1

Hörbuchtipp von Christoph Schröder

Liz Nugent - Seltsame Sally Diamond(ESD 16.5.24)

Aus dem Englischen von Kathrin Razum

Steidl Verlag, 336 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-96999-322-4

Lesetipp von Katrin Ackermann

KIm Stanley Robinson - Marstrilogie

Aus dem Amerikanischen von Winfried Petri

Heyne Verlag

Roter Mars: 816 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-453-31696-6 (ESD 12.10.15)

Grüner Mars: 912 Seiten, 14,99 Euro, ISBN 978-3-453-31697-3 (ESD 14.12.15)

Blauer Mars: 992 Seiten, 15,99 Euro, ISBN 978-3-453-31698-0 (ESD 08.02.16)

Lesetipp von Nina Wolf

Georg Trakl - Dichtungen und Briefe(ESD 15.09.20)

Herausgegeben von Hans Weichselbaum

Otto Müller Verlag, 620 Seiten, 46 Euro

ISBN 978-3-7013-1282-5

Lesetipp von Frank Hertweck

Erica Jong - Angst vorm Fliegen(ESD 25.06.24)

Aus dem amerikanischen Englisch von Lilian Peter

Ecco Verlag, 528 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-7530-0094-7

Lesetipp von Kristine Harthauer

Lea Ruckpaul - Bye Bye Lolita(ESD 09.09.24)

Voland & Quist Verlag, 312 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-86391-422-6

Gespräch mit der Autorin

Giorgio Scerbanero, Paolo Bacilieri - Private Venus(ESD 14.03.24)

Aus dem Italienischen von Myriam Alfano

Avant Verlag, 160 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-96445-117-0

Rezension von Max Bauer

Musik:

The last Dinner Party - Prelude to ecstasy

Label: Vertigo Berlin