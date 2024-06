„You want it darker“, also: „Ihr wollt es dunkler“ – das ist der Titel von Leonard Cohens letztem Studioalbum, veröffentlicht zwei Wochen vor dem Tod des kanadischen Sängers und Songwriters. Der Titelsong des Albums enthält die unmissverständliche Zeile „I’m ready, my lord“, übersetzt: „Ich bin bereit, mein Herr“. Ein Abschiedslied, ein Totengesang.

Stephen Kings neuer Erzählungsband heißt im Original ein wenig abgeschwächt „You like it darker“, aber der Autor bezieht sich in seinem Nachwort ausdrücklich auf Cohens finales Werk.

Zwölf neue Erzählungen von Stephen King, in denen seine Protagonisten mit ihm gealtert sind. Sie haben Krankheiten und Rückenschmerzen, haben etwas Schreckliches hinter sich gebracht. Nun sind sie bereit für eine neue Lebensphase. Passionierte King-Leser werden ihre Freude daran haben, wie der mittlerweile 76 Jahre alte Autor hier Motive und Handlungsstränge aus teilweise sehr lange zurück liegenden Büchern aufnimmt und neu verknüpft.

Stephen King: Ihr wollt es dunkler Pressestelle Verlag: Heyne Ihr wollt es dunkler Aus dem Amerikanischen von Wulf Bergner, Jürgen Bürger, u. a. Autor: Stephen King Verlag: Heyne ISBN: 978-3-453-27472-3

Es geht, beispielsweise, um einen gruselig quietschenden, leeren Zwillings-Kinderwagen. Um einen Mann, der träumt, eine Leiche zu finden und diese dann tatsächlich auch noch findet. Oder auch um einen Spezialisten für Turbulenzen auf Flügen, der mit seiner bloßen Anwesenheit für Sicherheit sorgt. King setzt seine Figuren in ungewöhnliche Situationen hinein und schaut ihnen dabei zu, was sie dann damit anfangen.