Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit schwedischen Schwestern, kreativem Chaos und einem genialen Geiger.

First Aid Kit – San Gabriel Valley

Optimistischer, glatter, poppiger – das war das erklärte Ziel der beiden schwedischen Schwestern für ihr neues Album. So ganz ohne Herzschmerz geht es dann doch nicht, jedenfalls klingt diese wunderschöne Single mehr nach Seelenstrip als nach Roadtrip.

Hanna Sikasa – Mess

Man muss das Chaos nicht beherrschen, man kann es auch einfach akzeptieren oder sogar lieben lernen. Die Freude an dieser Erkenntnis spürt man, wenn dieser Song in der Mitte zu einem lustvollen Tanz im Durcheinander wird. Diese Positivität gefällt uns so gut, dass wir „Sequel“ von Hanna Sikasa zum Album der Woche küren.

Andrew Bird – Improvisation On A Familiar Theme

Das Innere nach außen kehren, so die Devise von Andrew Bird. Nach „Inside Problems“ nun die „Outside Problems“ – ein Instrumental-Album, das an den Vorgänger anknüpft. Dieser Mann spielt uns mit seiner Geige direkt ins Herz, herrlich beflügelnd!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 04.08.2023 mit Anno Wilhelm.

Musiktitel

San Gabriel Valley

First Aid Kit

CD: Palomino Deluxe



Heaven help me

The Bones of J.R. Jones

CD: Heaven help me



Taivshral

Enji

CD: Ulaan



Still here

Les Imprimés

CD: Rêverie



Gonna let go

Hanna Sikasa

CD: Sequel



Mess

Hanna Sikasa

CD: Sequel



Astral plane

Say She She

CD: Astral plane



Suitcases by the door

Bells Larsen

CD: Suitcases by the door



Promise

Laufey

CD: From the start



It must change

ANOHNI and the Johnsons

CD: My back was a bridge for you to cross



Improvisation on a familiar theme

Andrew Bird

CD: Outside problems