Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit türkischen Volksweisen, mittelalterlichen Sagenwesen und sommerlichen Träumen.

Altin Gün – Çıt Çıt Çedene

Never change a winning team: Altin Gün aus Amsterdam bleiben auch auf Album Nr. 5 bei ihrem Erfolgsrezept und veredeln türkische Volkslieder zu energiegeladenen Psych Rock Nummern.

Cécile McLorin Salvant – Mélusine

Karibisch, klassisch, jazzig, barock… die Grammy-Preisträgerin Cécile McLorin Salvant zeigt sich auf ihrem Konzeptalbum Mélusine vielseitig und wandlungsfähig: Ein Gesamtkunstwerk – und unser Album der Woche.

CATT – Dream Of A Sun Hat

Catharina Schorling alias CATT bezeichnet ihre neuen Lieder als „Inseln der Schönheit und des Friedens, der Freude und Leichtigkeit“ – damit ist eigentlich alles gesagt. Ein Frühlingsalbum par excellence.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 31.03.23 mit Frauke Oppenberg.

Musikliste:

Running away

Thee Sacred Souls

CD: Running away



Where the long line leads

Nickel Creek

CD: Celebrants



Growth

Modha feat. Jermaine Peterson

CD: Through The Cycle



Çit çit çedene

Altın Gün

CD: Aşk



Il m'a vue nue

Cécile McLorin Salvant

CD: Mélusine



Doudou

Cécile McLorin Salvant

CD: Mélusine



Take

Westerman

CD: Take



Dream of a sun hat

CATT

CD: Change



That feeling

Durand Jones

CD: That feeling



Ya habibi, la!

Jamila & The Other Heroes

CD: Bazaar bizarre