Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit kreolischer Tanzmusik, der ersten Liebe und dem letzten Song des Abends.

Les Pythons de la Fournaise – Mo chérie l’Amour

Schonmal was von Sega gehört? Das ist Tanzmusik aus La Réunion und Mauritius, die uns in diesem Fall mit ihrem vertrackten Rhythmus derart vom Hocker holt, dass Beine und Kopf ganz automatisch mitschwingen.

Durand Jones – That Feeling

Durand Jones singt über seine erste Liebe und bringt alles auf den Tisch, was dazugehört: Bauchkribbeln, Unsicherheit und Kummer. Sein neues Album „Wait Til I Get Over“ ist eine höchst emotionale musikalische Autobiografie und unser Album der Woche.

Crucchi Gang, Francesco Wilking – Buonanotte amici

Unzählige Partys und Discoabende endeten mit diesem Lied: „Gute Nacht, Freunde“. Mögen es noch viele weitere werden – auf Italienisch klingt’s jedenfalls mindestens genau so charmant.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 05.05.23 mit Tristan Reiling.

Musiktitel:

This is a photograph II

Kevin Morby

CD: This is a photograph II



Mo chérie l'amour

Les Pythons De La Fournaise

CD: Tout z'étoil



You might remember

Benedikt

CD: Why Are You Dreaming?



Andere Welt

Maria De Val & Max Prosa

CD: Andere Welt



Sadie

Durand Jones

CD: Wait til i get over



That feeling

Durand Jones

CD: Wait til i get over



Buonanotte amici

Crucchi Gang feat. Francesco Wilking

CD: Buonanotte amici



Ofek

Noga Ritter

CD: Ima



Racines

Masaa

CD: Beit



Lock me inside

Nico Paulo

CD: Lock me inside



Talent stick

Surprise Chef

CD: Talent stick