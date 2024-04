Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit dummen Vorurteilen, Gitarren mit zwei Hälsen und einem Jungbrunnen.

Annahstasia – While You Were Sleeping

Annahstasia Enuke arbeitet seit Jahren als Model und nun auch als Musikerin. Wer jetzt noch vorurteilsfrei zuhören kann, wird mit dunklem und sinnlichem Folk-Pop Sound belohnt.

Masaa – La Resistance

Ein treibender Synkopen-Rhythmus, ungewöhnliche Instrumente und mitreißender arabischer Gesang - Masaa haben und bringen Spaß an der Musik. Unser Album der Woche.

Jungstötter – Air

Fabian Altstötter ist 32 Jahre jung und nennt sich deshalb viel passender Jungstötter. Zu seinen poetischen Texten gibt´s dramatische und hypnotisierende Klänge.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 28.04.23 mit Bernd Lechler

Musiktitel:

Florence

Matt Maltese

CD: Driving Just To Drive



Stay

Esther Rose

CD: Safe To Run



Deadman Deadman Deadman

Skinny Pelembe

CD: Hardly The Same Snake



While You Were Sleeping

Annahstasia

CD: Revival EP



La resistance

Masaa

CD: Beit



Freedom Dance

Masaa

CD: Beit



Heart Is The Hero

The Wood Brothers

CD: Heart Is The Hero



Red Right Hand

Rebekka Bakken

CD: Always On My Mind



Air

Jungstötter

CD: One Star