Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Motown-Sound, doppelten Böden und Jazz auf Wolof.

Jalen Ngonda – If You Don’t Want My Love

Ein Neuzugang in der Retro-Soul-Schmiede Daptone Records: Jalen Ngonda und seine butterweiche Stimme sind wie geschaffen für diesen Sound der 70er Motown Hits. Zum Dahinschmelzen!

Tristan Brusch – Am Herz vorbei

Lust auf das ganz große Drama? Tristan Brusch serviert es uns und singt über menschliche Abgründe, toxische Beziehungen oder Liebesgefühle auf der Chemo-Station. „Am Wahn“ ist scharfsinnig, schonungslos und – unser Album der Woche.

Julia Sarr - Yéné

Julia Sarr stand als Backgroundsängerin schon mit Tony Allen, Miriam Makeba oder Youssou N‘Dour auf der Bühne. Jetzt veröffentlicht sie ihr zweites eigenes Album, auf dem sie Westafrika und Europa verbindet – Piano Jazz, gesungen auf Wolof, der Hauptsprache Senegals.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 24.03.2023 mit Bernd Lechler.

Musikliste:

If you don’t want my love

Jalen Ngonda

CD: If you don’t want my love



Großstadtliebe

Dota mit Funny van Dannen

CD: Großstadtliebe



Strangers

Nickel Creek

CD: Celebrants



Will I Ever Know

Darling West

CD: Cosmos



Baggersee

Tristan Brusch

CD: Am Wahn



Am Herz vorbei

Tristan Brusch

CD: Am Wahn



Don’t Want To Live

Timesblod

CD: Not Still Here



Damage

Ailbhe Reddy

CD: Endless Affair



Yene

Julia Sarr

CD: Njaboot



Sandy Cove

Matt Holubowski

CD: Like Flowers On A Molten Lawn