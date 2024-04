Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Ebbe und Flut, nächtlichen Meditationen und purer Pop-Nostalgie.

Amber & The Moon – Palace of Gold

Wer bei diesem Bandnamen an Bernstein am Strand denkt, ist auf der richtigen Spur: Das Debütalbum der Hamburger Gruppe entstand nämlich stets an der Küste – im Winter an der Nordsee, im Frühjahr am portugiesischen Atlantik. Und genau das spiegelt auch die Musik, mal rau und aufbrausend, mal glatt und zart.

Me and My Friends – Witness

Es gibt Songs, die niemals enden sollten – die britische Band Me and My Friends hat sie geschrieben. Während nächtlicher Meditationen und gemeinsamen Sessions über Videochat haben sie ein Album geschaffen, das vor positiver Energie nur so strotzt: „Before I Saw The Sea“ ist unser Album der Woche.

CVC – Hail Mary

Nein, dieser Song stammt nicht aus den 70ern und ist auch keiner von Steely Dan oder den Beach Boys. Das Church Village Collective (CVC) aus eben diesem Dorf in Wales zelebriert den Sound ihrer Idole allerdings so originalgetreu, dass sich diese Zeitreise verblüffend echt anfühlt.

