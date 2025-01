Songs der Woche

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einer Auswahl an frisch erschienenen Weihnachtssongs.

In der Musiksendung ist der Podcast: "Christmas-Special – Die Sache mit der Weihnachtsmusik" aus der Podcastreihe: "Das Thema Pop - Neue Alben anders hören" enthalten.

Alle Jahre wieder landen die gleichen Hits in den Weihnachts-Charts. „Last Christmas“ oder „Let it Snow“ präsentieren uns eine heile Welt, die mit der Realität oft nichts zu tun hat. Warum hören wir sie trotzdem? Gibt es auch andere, kritischere Musik zum Fest? Und wie klingt der ideale Weihnachts-Song? Jakob taucht mit euch ein in das funkelnde Land der Weihnachtsmusik.

Musiktitel:

Hello (and it's Christmas)

Kytes

CD: Hello (and it's Christmas)



Warm in december

Samara Joy

CD: UMI XMAS 2022 - Christmas Compilation



Nine angel choirs for Christmas

Nathan Johnston & The Angels Of Libra

CD: Nine angel choirs for Christmas



Christmas will really be Christmas

Joy Denalane

CD: Christmas will really be Christmas



O holy night

Mark Lanegan

CD: Dark Mark does Christmas 2020



Los chrismos

Los Bitchos

CD: Los chrismos