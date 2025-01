Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit türkischem Honig, brasilianischer Bodenständigkeit und einem argentinischen Kometen.

Derya Yıldırım & Grup Şimşek – Bal

Derya Yıldırım & Grup Şimşek - Bal (Official Video)

Neben alten türkischen Volksliedern verarbeiten Derya Yıldırım & Grup Şimşek auch Liebesbriefe von Freund*in Duygu oder den Gesang von Deryas Tante, die übers Handy direkt im Studio aufgenommen wurde. Eine herzerwärmende Platte von, mit und für Freunde – „Dost 2“ ist unser Album der Woche.

Lucas Santtana – Vamos Ficar Na Terra

Lucas Santtana - Vamos Ficar Na Terra

Tech-Milliardär Elon Musik will den Mars besiedeln? Eine dumme Idee, findet der Brasilianer Lucas Santtana. Kümmern wir uns doch besser darum, dass unser Planet bewohnbar bleibt, wo es doch so schön sein kann, wie an der Promenade von Barra: „Vamos ficar na terra“ – bleiben wir auf der Erde.

Chancha via Circuito feat. Fémina – Cometa

Chancha Via Circuito ft. Fémina - Cometa (Official video)

Der Argentinier Pedro Canale alias Chancha via Circuito wird seit Jahren als unkonventioneller Avantgarde-Künstler für seine Mixtur aus südamerikanischer Folklore und Elektronik gefeiert. Daran knüpft er auch auf seinem neuen Album „La Estrella“ an. Himmlisch!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 11.11.2022 mit Anno Wilhelm.

Musiktitel:

The city

Meskerem Mees

CD: Caesar



Vamos ficar na terra

Lucas Santtana

CD: Vamos ficar na terra



Kandierter kummer

Malva

CD: Das grell in meinem kopf



I fell in love

Wayne Graham

CD: Ish



Odam kireç tutmuyor

Derya Yildirim & Grup Simsek

CD: Dost 2



BAL

Derya Yıldırım

CD: BAL



Genesis

Benjamin Clementine

CD: And I have been



Au large

Fleur

CD: Bouquet champetre



Shadow play

Warhaus

CD: Ha ha heartbreak



Cometa

Chancha Via Circuito feat. Fémina

CD: Cometa